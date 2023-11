O corte de cabelo curto mais luxuoso de todos que arrasa entre as famosas e é a tendência mais rejuvenescedora

Promete ser o corte de tendência para 2024, pois é um midi, nem muito curto, nem muito longo. É o Skinny Bob, que é considerado o estilo de luxo por excelência.

Se pensarmos no corte de cabelo Bob tradicional, temos uma imagem com o cabelo perfeitamente definido na altura do queixo. As diferenças mais notáveis do Skinny Bob são que ele chega quase à altura dos ombros e adiciona leves camadas apenas nas pontas para fazer uma transição suave que dá movimento e textura ao cabelo.

De acordo com os especialistas, o Skinny Bob recebe o seu nome da sua silhueta estreita e alongada. Em relação a comprimento, é a forma mais longa de usar um Bob antes de o corte se tornar num penteado midi clássico, quase como uma transição para um penteado longo.

Assim como o tradicional Bob, o corte de cabelo Skinny Bob é muito versátil e vai bem com praticamente todos os tipos de rosto e você pode ajustar o comprimento mantendo-o em estilo midi, assim como o uso de franja, que ajuda a equilibrar.

O que caracteriza o corte de cabelo Skinny Bob é o fato de que ele é curto e tem camadas finas, ele também possui uma franja na frente que é mais curta do que o restante do cabelo.

Você deve evitar as camadas extremas que chamariam imediatamente a atenção.

Apenas as pontas estão levemente graduadas para evitar um bordo duro e criar um visual suave.

Em conjunto, o corte tem um efeito fluido, exatamente o oposto dos numerosos cortes em camadas que tornaram-se populares nos últimos meses.

Como pentear

Para destacar o caráter fluido e descontraído do corte Skinny Bob, o ideal é optar por ondas suaves, mas também pode dar-lhe um pouco mais de volume com o pente redondo.

Mostramos-lhe estas variações para que tire proveito deste estilo midi.

Skinny Bob clássico