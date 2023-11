Novo estudo adverte sobre riscos à saúde ao aplicar calor em cabelos tratados

Um recente estudo da Sociedade Química Americana (ACS) destaca os potenciais riscos à saúde ao aplicar calor em cabelos tratados com produtos como cremes e óleos. Publicada na revista Environmental Science & Technology, a pesquisa alerta sobre a liberação de substâncias químicas, especialmente silicones, que podem ser prejudiciais quando inaladas.

Estudo Detalhado e Simulação Realista

Para realizar a pesquisa, os cientistas replicaram ambientes comuns de cuidados capilares, como banheiros domésticos, em um espaço pequeno e ventilado. Os participantes aplicaram produtos capilares, como cremes e sprays, seguidos de manipulação térmica para alisar ou ondular os fios. Medindo as emissões em tempo real de compostos orgânicos voláteis (COVs), incluindo silicones, os pesquisadores observaram mudanças rápidas na composição química do ar, agravadas durante o processo de modelagem térmica.

Variações nas Emissões e Necessidade de Estudos Adicionais

Getty Images

O estudo revelou variações nas emissões de acordo com o tipo de produto, comprimento do cabelo e temperatura da ferramenta de penteado. Cabelos mais longos e temperaturas mais altas resultaram em maiores quantidades de COVs liberados. Os silicones foram identificados como as substâncias mais presentes. Estimou-se que os usuários desses produtos e técnicas de modelagem térmica podem inalar até 20mg do silicone D5. Os pesquisadores agora enfatizam a necessidade urgente de estudos a longo prazo para avaliar os potenciais impactos na saúde humana decorrentes da exposição aos silicones.

Conclusão e Chamado para Pesquisas Futuras

Em conclusão, o estudo da ACS destaca a preocupação com a inalação de substâncias tóxicas ao modelar cabelos tratados termicamente. A chamada para estudos adicionais ressalta a importância de compreender os efeitos a longo prazo dessas exposições na saúde humana. A pesquisa levanta questionamentos sobre as práticas comuns de cuidados com o cabelo e destaca a necessidade de conscientização sobre os potenciais riscos associados.

Fonte: Giz_br