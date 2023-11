Maquiagem e autoestima, descubra a sua complexa relação

A autoestima é uma parte importantíssima da saúde mental e do bem-estar integral de uma pessoa. A autoimagem é uma parte importante da construção deste aspecto. Nossa aparência é um pilar da autopercepção e a maquiagem é o aliado por excelência para melhorar nossa aparência e nos sentirmos mais seguros.

Um recente estudo realizado pelos especialistas da Avon, baseado em uma pesquisa com 2.310 mulheres entre 25 e 55 anos nos Argentina, Chile, México, Colômbia e Peru, revelou dados fascinantes sobre a relação entre a autoestima e o uso de maquiagem.

Mulheres e Autoestima: uma ligação reveladora

A maioria das participantes, em 69% e 28% respectivamente, exibiram um nível médio e alto de autoestima, sendo este índice mais pronunciado entre as chilenas e mexicanas. A Argentina apresentou mais mulheres com baixa autoestima, embora de forma residual (7%).

Maquiagem como expressão e potenciador emocional

Um terço das mulheres entrevistadas se autodenominaram “make up lovers”, mostrando uma aplicação e retoque frequentes de maquiagem, enquanto uma proporção semelhante adotou o perfil oposto, sendo “natural users”. Essas tendências variaram por país, com mais mulheres do primeiro grupo no Chile e México, e mais do segundo grupo na Argentina e Peru.

Há muito por trás do ato de se maquiar (Dreamstime)

A pesquisa revelou uma correlação direta entre o uso de maquiagem e a autoestima. Aquelas que usam mais maquiagem experimentam um aumento na autoestima, e vice-versa, uma relação que se mantém em todos os países estudados.

O triplo papel do maquiagem: imagem, expressão e emoção

A maquiagem desempenha um papel triplo em termos atitudinais, potencializando a imagem pessoal, servindo como meio de expressão e atuando como catalisadora emocional. Estes benefícios foram mais destacados entre as mulheres com autoestima alta.

Maquiagem como ferramenta de expressão pessoal

Oito em cada dez mulheres concordam que a maquiagem ajuda a expressar o estilo pessoal, e seis em cada dez afirmam que também lhes permite manifestar seu estado de humor, servindo como meio de expressão tanto externa como interna.

Orçamento e preferências de compra

O estudo revelou que metade das mulheres destina orçamento à maquiagem pelo menos uma vez por mês. As compras são realizadas principalmente em canais especializados, com 53% através de catálogos e 42% em lojas especializadas em maquiagem.