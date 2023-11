Do cinema à passarela: medalhão de coração inspirado por Priscilla Presley vira tendência

No mais recente filme de Sofia Coppola, inspirado na vida de Priscilla Presley, a protagonista adolescente ostenta um medalhão de ouro em forma de coração amarrado a uma fita preta em seu pescoço. Este detalhe não só reflete a habilidade única da diretora em incorporar elementos de moda de forma sutil, lembrando seu toque distintivo, como também simboliza a duradoura história de amor entre Priscilla e Elvis, mesmo quando o ícone musical não está presente na tela.

Resgate da Moda Vintage: Medalhão de Coração Retorna com Força em 2023

Priscilla, de Sofia Coppola — Foto: Reprodução

O medalhão semelhante ao usado por Priscilla nos anos 60 experimentou uma ressurreição na moda contemporânea, sendo adotado por casas de moda renomadas como Saint Laurent e Prada na temporada de verão de 2022. Em 2023, uma nova geração de estrelas da música, incluindo Rihanna, Doja Cat e Diana Silvers, rendeu-se ao encanto do icônico acessório.

LEIA TAMBÉM: Unhas pretas: saiba os segredos por trás dessa cor de esmalte

Parceria Cinematográfica: A24 e J. Hannah Criam Medalhão Inspirado no Filme Priscilla

Priscilla Beaulieu — Foto: Getty Images

A produtora do filme, A24, aproveitou a onda de popularidade da tendência e colaborou com a joalheria J. Hannah, de Los Angeles, para lançar um medalhão comemorativo inspirado no colar de Priscilla Presley. Mais do que uma peça de marketing cinematográfico, o medalhão tem um toque pessoal. Sua parte traseira traz a gravação da palavra “Priscilla” e o logotipo da J. Hannah, enquanto a frente permanece em branco, permitindo que a proprietária o personalize, assim como Presley fez com o original.

Um Coração Fora do Peito: Tendência Acessível a Todos os Orçamentos

Apesar do preço de US$ 1.280 do pingente, que pode ser considerado elevado para muitas adolescentes, a tendência do medalhão de coração encontrou espaço em marcas de joias e bijuterias mais acessíveis. Assim, independentemente do orçamento, todos podem expressar seu amor de uma maneira reminiscente da juventude de Priscilla Presley. Esta reinvenção da moda foi destacada inicialmente na Vogue US.

Fonte: Vogue