Depressão em pessoas afetadas pela esclerose múltipla é 4 vezes maior do que a da população geral

O estudo, que contou com a participação de 459 pacientes e 72 familiares com o papel de cuidadores, foi apresentado com o objetivo de abordar os desafios enfrentados por aqueles afetados por essa doença. Para o seu desenvolvimento, o relatório foi dividido em 4 áreas: laboral e acadêmico, assistencial, socio-sanitário e familiar e interpessoal.

Durante sua apresentação na IESE Business School de Madrid, o diretor-geral da Biogen, Christiano Silva, destacou que "o objetivo deste estudo é tornar visível o impacto que a EM tem nos pacientes e no seu ambiente, a fim de conscientizar sobre a perda de oportunidades que ela representa e identificar propostas para melhorar a proteção social dessas pessoas". "Histórias de vida, com nome próprio, que merecem ser contadas e visibilizadas", acrescentou.

Os resultados do relatório revelam que, no âmbito assistencial, 44% dos pacientes e 36% dos seus familiares manifestam ter sido diagnosticados com ansiedade ou depressão devido à EM. No entanto, apenas 22% das pessoas com EM e 13% dos seus cuidadores tiveram acesso ao psicólogo através do SNS. Além disso, o estudo confirma que há um atraso no diagnóstico com uma média de 1,8 anos, desde a primeira consulta até o diagnóstico final.

No âmbito laboral e acadêmico, 21% das pessoas com EM e 26% dos cuidadores informais foram forçados a reduzir sua jornada de trabalho, enquanto 9% dos pacientes e 6% dos familiares afirmam ter sofrido uma perda de concentração, resultando em atraso na conclusão dos estudos.

Por outro lado, o estudo expõe que 55% dos que sofrem de EM afirmam precisar de ajuda no seu dia a dia, no entanto, em relação à cobertura dos serviços sociosanitários pelo sistema público, 84% afirmam que é pouca ou nenhuma. Nessa linha, 67,7% dos pacientes e 61% dos familiares precisam de um fisioterapeuta. No entanto, apenas 14% das pessoas com EM e 6% dos familiares têm acesso a sessões financiadas pelo sistema público.

Por fim, no âmbito interpessoal, os participantes do grupo focal deixaram claro que as limitações causadas pela EM podem condicionar o âmbito relacional, deteriorando os laços familiares e de amizade, gerando uma perda da rede de apoio e piorando a qualidade de vida dessas pessoas. Algumas dessas limitações são a falta de compreensão, renúncia de fazer planos, impacto no desenvolvimento dos filhos ou o custo econômico adicional.

Os custos ultrapassam 27.217 euros em casos mais graves

Esta doença gera um grande impacto na vida das pessoas que convivem com ela e seu entorno. De fato, os custos econômicos diretos, derivados do uso dos recursos dos sistemas de saúde, situam-se na Espanha, por exemplo, entre os 10.486 euros nos casos leves e os 27.217 euros para os casos mais graves por paciente ao ano. Esses gastos, aos quais se somam os custos diretos não-sanitários, assumidos pelo paciente, que situam-se entre os 454 euros e 25.850 euros por paciente ao ano.

Outro dos enfoques do estudo foi a perda de AVAC, que é o valor monetário que sugere a perda de qualidade de vida para esses pacientes. O sócio-gerente do IESE CRHIM e moderador do evento, Jordi Ibáñez, destacou que "a média para esses pacientes do que significa para eles a perda de qualidade de vida, comparada com o que seria uma vida média da sociedade onde todos estamos em perfeitas condições, varia entre 3.200 e 7.750". Além disso, para os pacientes, "o mais importante é recuperar o seu estado de saúde geral, que eles avaliam em cerca de 10.000 euros", disse Ibáñez.

As conclusões e dados do estudo foram discutidos por especialistas durante sua apresentação. A primeira mesa contou com a participação de Pedro Carrascal, diretor-geral da Plataforma de Organizações de Pacientes (POP); Gabriela Hidalgo, diretora de projetos da Esclerose Múltipla Espanha (EME); José María Ramos, advogado especializado em esclerose múltipla e Alfredo Rodríguez, neurologista especializado em esclerose múltipla.

Para a segunda mesa, a apresentação recebeu Rosa Romero, presidente da Comissão de Saúde, Consumo e Bem-Estar Social da Câmara dos Deputados da XIV Legislatura (2019-2023); Antoni Picó, responsável pelas relações institucionais da Foment del Treball Nacional e Christiano Silva, diretor-geral da Biogen Espanha. Também participaram da apresentação do estudo Emilio Sola, assessor da Secretaria de Igualdade, Justiça e Políticas Sociais do Governo Basco e Beatriz Martínez de la Cruz, diretora da Esclerose Múltipla Espanha.