Crocs e Coca-Cola se unem em uma nova colaboração que promete refrescar o seu verão

O mundo da moda não para de mudar. Através de campanhas e colaborações, as marcas constantemente buscam maneiras de se manterem à frente da tendência.

Um bom exemplo é o do Crocs, a reconhecida marca de calçados que não para de reinventar seus icônicos modelos.

Assim, após o recente sucesso de suas associações com a McDonald’s e Shrek, a marca americana voltou a se unir a uma imponente empresa: Coca-Cola.

Crocs e Coca-Cola se uniram para criar uma coleção exclusiva de calçados

Esta nova aliança já está disponível desde 22 de novembro em lojas selecionadas e online.

Crocs & Coca-Cola vem em três combinações de cores inspiradas em suas bebidas mais famosas: Coca-Cola Clássica, uma edição festiva com seu conhecido urso polar e uma versão na paleta de cores do Sprite.

O modelo clássico homenageia o icônico vermelho da Coca-Cola, evocando o espírito festivo das festas de fim de ano.

Colaboração entre Crocs & Coca-Cola / Composição

O seguinte modelo, em edição especial, captura o ambiente natalino com um design inspirado no icônico urso polar da marca adaptado a esses Crocs.

Crocs & Coca-Cola / Composição

Em terceiro lugar, a colaboração apresenta uma versão refrescante que captura a energia e os tons clássicos do Sprite.

Crocs & Coca-Cola / Sprite / Composição

Esses novos All-Terrain Crocs não só são visualmente atraentes, como também confortáveis, unindo o estilo único dos Crocs com a essência da Coca-Cola.

Com preços entre 60 e 70 dólares, esta edição promete ser o boom do verão e já pode ser encomendada a partir do seu site oficial.