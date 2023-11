As revelações desta quarta-feira (29) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

SAGITÁRIO

O ano vai acabar e você precisa colocar os pés no chão para não errar, analisar as coisas com realismo e tomar decisões que antes não teria tomado, com a certeza de que está abrindo caminho para o futuro. Seu Tarot alude a decisões pessoais que você adiou.

CAPRICÓRNIO

Você se levanta com um sorriso, embora o mundo esteja girando. Rotinas menores enchem de significado. As questões estruturais e macroeconómicas da globalização deixam você enjoado e tonto. Pequenas coisas cheias de cheiro, sabor, cor, entusiasmo, descoberta e mistério, anunciam uma semana feliz.

AQUÁRIO

O mundo é e será injusto, afirmam muitos. Os poderosos no poder continuarão a impor as suas regras assimétricas e desiguais. Vemos diariamente manifestações de injustiça com a cumplicidade de vários.

PEIXES

Um impulso de felicidade percorre todo o seu corpo e o reanima depois do cansaço deste ano. Seus projetos estão dando resultados; vários irão reconhecê-lo desta forma após duras críticas. E mais, você é apoiado por pessoas amorosas e solidárias. A música “ano novo, vida nova” está tocando em sua cabeça. E as coisas que entram na sua cabeça acabam.

Com informações do site El Espectador