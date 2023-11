As revelações desta quarta-feira (29) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot.

ÁRIES

Construiu fantasias que incluíam idades de ouro e bons finais. Você está tendo dificuldade em aceitar que vários sonhos desabaram e a única coisa que pode fazer é encontrar o caminho para sair do labirinto, o que levará tempo. Você é lento para digerir os acontecimentos da vida, algumas pessoas fazem isso mais rápido.

TOURO

A comunicação com seu parceiro flui. Fale sobre diversos assuntos em uma troca intensa e não isenta de polêmicas. No final sempre há pontos de encontro e a conversa fica pendente. Falam de si mesmos, do que acontece aqui e ali, dos erros cometidos, uns têm solução, outros não, de inventar projetos para enfrentar as adversidades, etc.

GÊMEOS

Diversas obras foram paralisadas devido às difíceis condições da realidade. Foram paradas por razões objetivas. É muito desanimador não saber para onde vamos e testemunhar os contínuos desvios para um lado ou para outro, a incoerência. Daí os desvios no escuro e a soma crescente de erros graves, que são inaceitáveis.

CÂNCER

Cuidar de si é um dever. Cuidar do corpo e da mente, cuidar de si da insegurança nas ruas da cidade, dos trapaceiros que espalham suas histórias e suas redes, dos mentirosos que confundem, dos o brilho do ego que cega, do que fingem ser algo que não são, dos vírus que continuam a se espalhar mesmo não sendo mencionados como problema de saúde pública, etc.

Com informações do site El Espectador