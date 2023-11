3 mechas de cabelo naturais que cobrem completamente os fios grisalhos e que são perfeitas para mulheres de 40 anos

Os fios grisalhos prematuros são um problema que muitas mulheres sofrem. Alguns podem aparecer entre os 30 e 40 anos, embora seja normal que apareçam, não é necessário viver com elas, pois existem algumas opções eficazes para disfarçar totalmente essas mechas indesejadas, especialmente para cabelos escuros.

Mechas naturais que servem para cobrir os fios

Uma das melhores formas de disfarçar os grisalhos é tingir os cabelos com algumas mechas que deem aos fios prateados uma aparência muito natural, como se fossem luzes ou reflexos, que servem para rejuvenescer o estilo e a imagem. Da mesma forma, tornou-se a opção preferida de algumas famosas.

Mechas balayage invertido: é uma das opções ideais para disfarçar os fios grisalhos nos cabelos escuros. Trata-se de um balayage difuso dos meios e pontas, com elegantes tons de mel e caramelo. Além de ser uma das tonalidades de moda no inverno, também combinam perfeitamente com uma base escura. O cabelo terá luzes naturais e os fios grisalhos não serão notados.

Mechas lowlights: são mechas ideais para cabelos escuros, perfeitas para disfarçar os fios grisalhos. Trata-se de uma técnica que dá reflexos em tons apagados para não sobrecarregar o cabelo com tons iluminados. Além disso, é um estilo ideal para rejuvenescer a imagem e tirar até dez anos.

Mechas balayage com babylights dourado: são as favoritas das famosas na estação de inverno. São mechas que conseguem integrar-se ao cabelo de maneira natural, como se fossem reflexos de cabelo de bebê. Além disso, são perfeitas para iluminar um contraste sutil entre as mechas babylights e o tom dourado com base escura. Ninguém notará as canas com estas mechas.