Segredos da longevidade: como chegar aos 100 anos com qualidade de vida

Hoje, alcançar a marca dos 100 anos ou mais com qualidade de vida é uma realidade palpável. Desde 1860, a expectativa de vida duplicou, e estima-se que, entre 2020 e 2030, esse aumento possa se estender por mais duas décadas. A nova perspectiva é desafiar a noção tradicional de envelhecimento e aspirar a “morrer jovem... em idade avançada”.

A expectativa de vida em países de renda elevada gira em torno de 80 a 85 anos, contrastando com os 76 anos registrados na Argentina e nos Estados Unidos. A preocupação central é como apoiar a crescente população idosa, visando a uma aparência saudável de 60 a 70 anos aos 90 anos ou mais. Essa busca pela juventude tardia implica a ativação de genes que retardam o envelhecimento celular, desencadeando o que é chamado de “velocidade de escape da longevidade”.

Redefinindo a Idade: Segredos para uma Vida Longa

Um estudo revelador analisou cérebros doados por freiras com idades entre 75 e 100 anos, buscando prever o risco de desenvolvimento do Alzheimer. Descobriu-se que autobiografias escritas aos 20 anos com maior densidade de ideias positivas correlacionavam-se com menor incidência de demência e maior expectativa de vida. O volume cerebral também aumenta em indivíduos mais ativos, com exercícios aeróbicos e anaeróbicos combinados reduzindo a mortalidade em até 40%.

A alimentação desempenha papel crucial, onde o consumo semanal de peixe está associado a um maior volume cerebral. O jejum intermitente demonstrou efeitos positivos na perda de peso e na saúde cardiometabólica. Hábitos como controle do estresse, sono adequado, moderação no consumo de álcool e evitar o tabaco também são fundamentais para promover a longevidade.

Além da Aparência: Tecnologias e Descobertas Inovadoras

Getty Images

Uma tecnologia permite avaliar a idade das artérias com base na quantidade de colesterol aderido, enquanto a estimulação cognitiva por meio de softwares se mostra eficaz na preservação da função mental. A poluição atmosférica emerge como um risco negligenciado, contribuindo para ataques cardíacos e demência. Avanços científicos, como os de David Sinclair, sugerem a reversão de células envelhecidas e modificações genéticas para promover a longevidade.

Rumo ao Futuro: Incorporando Mudanças para uma Vida Prolongada

A inteligência artificial, embora não substitua os médicos, destaca-se por sua capacidade diagnóstica eficaz. Em um contexto mais amplo, a busca pela longevidade ideal requer a adoção abrangente de práticas saudáveis. Menos de 5% da população segue esses princípios, mas a ciência avança incessantemente, e a meta de alcançar os 100 anos em plena vitalidade física e cognitiva é agora uma realidade ao nosso alcance.

Fonte: O Globo

LEIA TAMBÉM:

Quer emagrecer? Fazer as refeições na hora certa poderá te ajudar; saiba mais

Pipoca e saúde cerebral: um pacotinho por dia pode contribuir para a prevenção da demência