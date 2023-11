Divulgada a lista das melhores frutas do mundo: Brasil se destaca no ranking

Recentemente, o TasteAtlas divulgou seu aguardado ranking das melhores frutas do mundo, e para alegria dos brasileiros, três frutas populares do país conquistaram posições de destaque. A pesquisa, que utiliza notas atribuídas por usuários na internet em uma escala de 0 a 5, revelou que a jabuticaba alcançou o segundo lugar entre as frutas nacionais, obtendo uma pontuação impressionante de 4,7.

A jabuticaba, conhecida por sua casca roxa e polpa branca, não apenas encanta pelo sabor, mas também é rica em nutrientes como ferro, vitaminas C, B, B2, B3 e carboidratos. Originária do Brasil, essa fruta é o fruto da jabuticabeira, uma árvore nativa da Mata Atlântica.

Outras Delícias Brasileiras no Ranking

Além da jabuticaba, outras frutas brasileiras marcaram presença no ranking. O amado açaí conquistou a sétima posição, com uma respeitável pontuação de 4,5. Mais adiante, na 41ª posição, o guaraná tradicional da Amazônia também se destacou, recebendo 4,2 estrelas.

Reprodução

Quem lidera a lista global é o mangostão, uma fruta originária da Indonésia, conhecida por seu sabor doce com leves notas de acidez. No entanto, é evidente que o Brasil não fica para trás quando se trata de delícias naturais.

Variedade de Cores, Sabores e Nutrientes

A lista completa apresenta uma diversidade incrível, incluindo maçã, morango, banana, maracujá, entre outras. Mesmo que algumas dessas frutas não sejam tipicamente brasileiras, a familiaridade com todas elas é inegável. As diferentes cores, sabores e, claro, a variedade de nutrientes destacam a riqueza da produção frutífera brasileira.

1º – Mangostão (Indonésia)

2º – Jabuticaba (Brasil)

3º – Deglet Nour (Argélia)

4º – Rodakina Naoussas (Grécia)

5º – Morango Cassubiano (Polônia)

6º – Wisnia Nadwislanka (Polônia)

7º – Açaí (Brasil)

8º – Lúcuma (Peru)

9º – Limão Sorrento (Itália)

10º – Mandarini Chiou (Grécia)

O TasteAtlas destaca que o ranking não deve ser interpretado como uma conclusão definitiva sobre a culinária mundial. O objetivo é enaltecer as comidas locais, promovendo o orgulho pelos pratos tradicionais e, quem sabe, despertando a curiosidade para experimentar novas iguarias.

Ver as delícias naturais do Brasil figurando nesse ranking é motivo de grande orgulho, mostrando que as frutas brasileiras conquistam paladares ao redor do mundo. Essa conquista não apenas ressalta a qualidade das frutas do país, mas também destaca a riqueza e diversidade da culinária brasileira em escala global.

