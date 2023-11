As revelações desta terça-feira (28) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

Tenha muito cuidado com sua saúde porque com o excesso de trabalho você pode entrar em um processo de estresse que vai te quebrar. Deixe de lado aquele relacionamento superficial que só alimenta o seu ego e procure aquela pessoa que te valoriza e alimenta o seu coração. Trabalhe pelo mérito para que a prosperidade e o amor cheguem até você.

Capricórnio

Você tem que se dar um pouco de espaço no seu trabalho diário e dedicá-lo a atiçar a chama da paixão, reconectar-se na intimidade e dar ao seu coração aquela dose de amor que todos merecemos.

Aquário

As oportunidades de emprego virão, mas você deve mudar sua atitude de derrota e ser mais positivo. Anime-se, este é apenas um revés do qual você se recuperará. Você está animado com alguém que parece querer apenas passar um tempo com você. Se for assim, não vale a pena continuar.

Peixes

Você tem que adicionar tempero e diversão ao relacionamento porque a rotina os está afastando. Procure aqueles momentos de ternura na velocidade da vida para se mimar com carinho. O amor precisa de risadas, então aproveite.

Com informações da revista Nueva Mujer