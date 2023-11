As revelações desta terça-feira (28) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão

O tarot avisa que esta semana você deve refletir sobre suas emoções e seu caráter, chega de ir a todos os lugares sozinho, de dizer que não precisa de ninguém. A palavra tem poder e você deve ter uma atitude positiva e pensar que merece alguém que te valorize, que seja amoroso e que compartilhe com você o que há de bom e de ruim.

Virgem

Tudo estará no caminho certo se você se dedicar a isso. Alguém do passado vem até você para gerar dúvidas em você, para lhe mostrar que existem decisões e caminhos que são trilhados e que não há como voltar atrás. Se você se sente bem com o seu presente, por que prejudicá-lo com o passado?

Libra

Se você seguir os conselhos, as coisas correrão muito bem. O tarot avisa você para não permitir que experiências de relacionamento anteriores estraguem a atual. Deixe os problemas emocionais que essas memórias geraram em você e apague-os da sua mente.

Escorpião

Tudo o que você planejou vai se consolidar e ficará surpreso. Tenha muito cuidado no nível sentimental porque você tem uma energia desenfreada e possessiva. Seu parceiro pode se sentir sobrecarregado. Mude esse estado da sua vida para ser mais amoroso e compreensivo, não deixe o ciúme te dominar e aproveite os bons momentos.

Com informações da revista Nueva Mujer