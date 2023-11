5 mechas de cabelo que estão em tendência para morenas e loiras que rejuvenescem instantaneamente

A temporada de cores e criatividade de 2024 está prestes a chegar. Independentemente dos tons loiros ou morenos, as cabeleireiras têm surpreendido com uma ampla paleta de opções, desde tons naturais até os mais ousados e sensuais.

A nova paleta de cores de 2024 permite criar novas formas de criatividade e expressão pessoal, afastando-se do tradicional e do comum. Seja com alguns reflexos suaves que evocam a luz natural ou com tons vibrantes que deslumbram, o ano de 2024 promete ser o ano do cabelo para se transformar em um painel de inovação.

Curlylights: são mechas quentes ideais para destacar os cachos, não só adicionando uma luminosidade encantadora, mas também infundindo muita vida e movimento a cada onda. Projetadas para enquadrar o rosto e suavizar todas as feições, as curlylights oferecem um contraste muito delicado que dá uma dimensão única aos cabelos.

Derretendo cremoso: é um estilo caracterizado por um efeito esfumado desde a raiz, criando uma transição ideal que confere autenticidade natural ao cabelo. A técnica normalmente é desenvolvida em tons de loiro suaves ou cores naturais, evitando a extravagância de tons platinados ou exagerados.

Fusão Prismática: é uma técnica inovadora com reflexos multicoloridos, que evoca um efeito prismático e está pronta para encantar a todos em 2024. É uma técnica que desperta o cabelo e o transforma em obra de arte, além disso, confere uma dimensão completamente nova de expressão e estilo.

Mechas sutis e elegantes

Soft Aquarelle: são mechas suaves, naturais e perfeitamente integradas, ideais para aqueles que procuram uma beleza sem esforço. Desde morenas até loiras, essas mechas usam tons como avelã, mel, caramelo ou cobre para cabelos escuros, enquanto que para tons loiros usa uma paleta sutil de bege, creme ou baunilha.

Widcopper: é um tom de cobre muito vibrante e energético que pretende ser a nova sensação de 2024. É uma cor ousada que desafia os convencionalismos. É uma cor que ilumina e irradia energia vibrante.