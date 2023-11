5 cores de esmalte em tendência que rejuvenescem as mãos instantaneamente: farão você parecer muito mais jovem (Foto: Pinterest)

As mãos são o reflexo da elegância e sofisticação de uma mulher. É a carta de apresentação em todos os sentidos, pois quando você se apresenta ou cumprimenta, sempre dá as mãos, por isso é importante mantê-las bem cuidadas.

Uma boa manicure deve ter cores que encantem aos olhos, mas é preciso ter muito cuidado ao escolher, pois há cores que podem envelhecer as suas mãos e outras que as rejuvenescem imediatamente.

Por isso agora, vamos apresentar uma lista de 5 cores que têm o efeito de rejuvenescer as mãos e, além disso, fará com que você pareça elegante e sofisticada.

Unhas Prateadas

As unhas metalizadas são uma das grandes protagonistas de 2023 e prometem ser também em 2024. E as de cor prateada posicionam-se entre as favoritas da temporada.

Unhas Nude

Se você estiver procurando um resultado mais natural, aposte nas unhas nude que são versáteis e têm um efeito de rejuvenescimento instantâneo.

Unhas pretas

As unhas pretas nunca saem de moda e nós adoramos porque são modernas e jovens, ao mesmo tempo sofisticadas.

Unhas cor laranja

Se você quiser apostar em unhas primaveris, o laranja é para você. Também incluímos essa cor entre os 10 cores de unhas que estarão muito em tendência para 2024.

Unhas azuis

Entre as novidades da temporada destacamos o celeste como um dos cores que vão arrasar. Sem dúvida, tem efeito rejuvenescedor.