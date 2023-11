Você tem olheiras? Aprenda como reduzi-las para ter aparência revitalizada

Bolsas sob os olhos são um problema comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente da idade ou do gênero.

Essas bolsas podem ser devidas a diversos fatores, como falta de sono, estresse, genética, retenção de líquidos ou envelhecimento. No entanto, há várias estratégias que podem ser implementadas para reduzir essas bolsas e obter uma aparência fresca e revitalizada.

De acordo com o portal Daily Mail, a dermatologista Cristina Psomadakis explica que os principais contribuintes para esta condição são: a vascularização e os vasos linfáticos, a alta exposição ao sol, as luzes dos telefones ou monitores de computador, contaminantes ambientais e até mesmo a anatomia.

"Parte disso tem a ver com a anatomia facial; por exemplo, se você tem uma testa proeminente, olhos afundados ou salientes, isso pode projetar sombras na área abaixo dos olhos que são percebidas como escuridão. Um bom conselho é que alguém verifique se essa pele permanece escura com a cabeça inclinada para trás", disse a especialista.

O que fazer?

Olheiras são operáveis

Embora as ações para corrigir as olheiras dependam das causas, existem medidas gerais que podem ajudar, desde mudanças no estilo de vida até a aplicação dos tratamentos adequados.

Quanto ao estilo de vida, o conselho é dormir bem, eliminar o café, o álcool, o cigarro, beber muita água, assim como cuidados faciais de limpeza e hidratação. Tudo isso não só minimizará as olheiras, mas também as linhas finas.

De acordo com o Daily Mail, se você acordar com inchaço pela manhã, o ideal é dormir com a cabeça elevada. Entre os produtos a serem usados estão o protetor solar, que deve ser usado diariamente. É recomendado usar produtos com ingredientes hidratantes, como ácido hialurônico, glicerina e triglicerídeos.

Além disso, ele especificou que é bom aplicar categorias que combatam a hiperpigmentação, como inibidores da tirosinase ou produtos com partículas que refletem a luz, também aqueles que contêm retinoides.

A Dra. Shah-Desai aconselhou o uso de vitamina C, ácido hialurônico, cafeína, retinoides, ácido glicólico, vitamina E e niacinamida, além de tratamentos como microagulhamento, mesoterapia ou PRP.