Revelamos as tendências de cabelo e maquiagem para 2024

As tendências de beleza 2024 As tendências de beleza 2024 (Instagram: @gigihadid / @dovecameron)

O próximo ano está logo ali, mas as tendências de beleza que dominarão em 2024 já começaram a se mostrar nas passarelas de moda ao redor do mundo.

De acordo com a revista Vogue, as tendências de beleza durante os primeiros meses do próximo ano serão tão variadas e diversas que literalmente haverá algo de moda para agradar a todos os estilos.

No mundo da maquiagem, o aumento dos delineados gráficos agradará às ousadas; o retorno do batom vermelho cativará as clássicas e a tendência de pele natural será o delírio das minimalistas.

Enquanto isso, no campo dos penteados, adornos para o cabelo estarão de volta com muita força, assim como tranças.

As tendências de cabelo estético em 2024 incluem tons pastel, cabelos curtos e bobs, franjas alongadas e texturizadas, e cabelos com cachos naturais. Os tons pastel são ideais para aqueles que desejam adicionar um toque de cor ao seu visual. As franjas alongadas e texturizadas são ótimas para adicionar volume e movimento ao seu penteado. Os cachos naturais são uma ótima opção para aqueles que querem adicionar um pouco de volume ao seu cabelo.

Em 2024, as tendências de cabelo serão marcadas pelo ressurgimento de tranças de todos os estilos. Desde as adornadas da raiz às pontas até as XL grossas ou minitranças por toda a cabeleira.

Os wet-looks também serão impostos e ressuscitarão a chamada tendência mermaidcore. Da mesma forma, retornam as madeixas XXL com camadas naturais que dão uma aparência effortless chic.