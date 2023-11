Relacionamentos: esta é a chave para casais felizes, segundo especialistas

“Até que a morte os separe”. Essa é a frase com a qual o casamento é selado diante do altar, mas na realidade, isso não é cumprido por muitas casais, principalmente nos tempos atuais, quando há um aumento de divórcios. Há aqueles que optam pela união estável para evitar conflitos legais no momento de uma possível separação, pois não acreditam totalmente na ideia de ser feliz com alguém para toda a vida.

No entanto, existem casais que conseguem ser felizes e que conseguiram ficar juntos para sempre. Mas qual é o segredo dos casais felizes? Investigadores da The Open University investigaram a resposta a esta pergunta e para isso entrevistaram 4.494 britânicos entre 18 e 65 anos, além de analisarem as comportamentos e hábitos de 50 casais, metade deles com filhos.

De acordo com o El Confidencial, os resultados desse estudo foram apresentados no livro ‘The Secrets of Enduring Love: How to Make Relationships Last’, onde foi determinado que o segredo da felicidade em um relacionamento vai além do sexo, apesar de ser importante, não é tudo. A felicidade vai além.

O citado meio apresenta as palavras do psicólogo John Bradshaw, que destacou que para um relacionamento de longa duração é preciso superar “a transição do romance para o companheirismo”. Por sua vez, Meg John Baker e Jacqui Gabbi, autoras do livro citado, indicaram que, quando perguntaram às pessoas o que mais gostam de sua relação, o sexo não estava entre as dez primeiras respostas.

As autoras do livro expressaram que as pessoas responderam que o que mais gostam de sua relação é: rir juntos, compartilhar valores e interesses, serem os melhores amigos, serem cuidados e se sentirem apoiados, se sentirem seguros, serem felizes, confiança, compartilhar uma relação próxima, falar e ouvir, estar apaixonado e/ou ser amado.

Destacaram que há até mesmo cônjuges que desfrutam de sexo uma vez por mês (sendo a qualidade mais importante do que a frequência), algo que acontece mais nas relações quando estão criando filhos. Determinaram que aqueles que não têm filhos são mais felizes, mas isso não é devido ao sexo, mas devido às circunstâncias da criação.

Que fazem os casais para terem uma relação feliz e duradoura?

O Confidencial publicou que, após o estudo, os investigadores concluíram que as relações duradouras e felizes têm as seguintes práticas e costumes: