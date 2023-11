Quer emagrecer? Fazer as refeições na hora certa poderá te ajudar; saiba mais

A importância do café da manhã vai além do ditado popular, segundo um estudo da Universidade de Tel Aviv. Durante 12 semanas, 93 mulheres obesas seguiram uma dieta de 1.400 calorias por dia, com carboidratos e gorduras moderados. A surpreendente descoberta foi que a hora do dia em que se consome a maior quantidade de calorias pode impactar significativamente a perda de peso.

Refeições Matinais X Emagrecimento

Divididas em dois grupos, as participantes consumiram calorias de maneira diferente ao longo do dia. Um grupo recebeu 700 calorias no café da manhã, 500 no almoço e 200 no jantar, enquanto o outro inverteu, 200 pela manhã, 500 no almoço e 700 no jantar. O resultado revelou que aquelas que fizeram uma refeição mais substancial pela manhã experimentaram um emagrecimento três vezes maior do que aquelas que optaram por uma abordagem mais pesada à noite.

Impacto Significativo no Emagrecimento

“A primeira refeição do dia é realmente crucial”, enfatizou Helena Gibbon, personal trainer e especialista em alimentação saudável. Ela explicou que reservar alguns minutos para desfrutar de uma refeição rica em proteínas e carboidratos proporciona energia e nutrientes essenciais. Isso, por sua vez, motiva as pessoas a se moverem mais e continuarem fazendo escolhas alimentares saudáveis.

Estratégia para Emagrecer: Café da Manhã Substancial e Jantar Leve

Em resumo, a pesquisa destaca que, se a meta é perder peso, a estratégia eficaz é começar o dia com um café da manhã nutritivo e reduzir a ingestão de calorias no jantar. Essa abordagem não apenas proporciona benefícios físicos, mas também contribui para manter a motivação e hábitos alimentares saudáveis. Assim, a antiga máxima de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia ganha respaldo científico, reforçando a influência crucial do timing das refeições no processo de emagrecimento.

