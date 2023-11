Pipoca e saúde cerebral: um pacotinho por dia pode contribuir para a prevenção da demência

Você sabia que incluir um saquinho de pipoca diário pode ser uma estratégia saborosa para diminuir o risco de demência? Este hábito peculiar pode ser eficaz devido à capacidade dos grãos integrais de estabilizar os níveis de açúcar no sangue, um fator que contribui para o desenvolvimento do Alzheimer. A pipoquinha do cinema, além de deliciosa, pode ter benefícios inesperados para a saúde cerebral!

Recomendação de Consumo de Grãos Integrais

Segundo um estudo realizado pela Rush University, o consumo ideal de grãos integrais é em torno de 90g por dia, divididos em três porções de 30g cada. Isso equivale a uma fatia de pão integral, meia xícara de macarrão ou arroz integral, ou até mesmo um saquinho de pipoca. Os grãos integrais são ricos em vitaminas B e E, além de antioxidantes, sendo especialmente benéficos para a saúde do cérebro, de acordo com Xiaoran Liu, professor assistente de Internato de Medicina da Rush Medical College, em Chicago.

Detalhes do Estudo e Resultados Surpreendentes

Os pesquisadores da Rush University acompanharam mais de 3 mil pessoas, com idade média de 75 anos e sem histórico de demência, ao longo de seis anos. Ao final do estudo, foi constatado que aqueles que consumiam mais grãos integrais apresentavam uma cognição até 8,5 anos mais jovem do que aqueles com menor ingestão.

Pipoca: Escolha com Cautela

No entanto, é importante frisar que nem toda pipoca é igual. Estudos anteriores alertaram sobre os perigos da pipoca de microondas, que pode, surpreendentemente, estar associada ao desenvolvimento do Alzheimer. Além disso, os especialistas recomendam evitar o excesso de sal e manteiga. Se preferir um toque de tempero, opte por ervas naturais em vez de produtos industrializados.

Os Benefícios dos Grãos Integrais para a Saúde Geral

Os grãos integrais não apenas promovem a saúde cerebral, mas também estão associados à redução do colesterol, dos níveis de insulina e da pressão arterial. Xiaoran destaca que o que é bom para o coração geralmente também beneficia o cérebro. Diante desses resultados promissores, a equipe de pesquisa agora se empenhará em explorar maneiras de prevenir o surgimento da demência.

Por fim, fica o alerta: escolha com cuidado a pipoca, evitando excesso de sal, manteiga e as versões de microondas. Seu cérebro agradece!

