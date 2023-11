Perfumes que ajudam a acalmar as emoções negativas no seu dia: 5 fragrâncias suaves e elegantes

Não se pode duvidar do impacto que os aromas têm em nosso dia a dia, com esses perfumes que ajudam a acalmar as emoções negativas, assim como outras técnicas no estilo da aromaterapia com óleos essenciais.

A base disso é que os odores atuam sobre o nosso sentido do olfato e, através da absorção, chegam ao fluxo sanguíneo, ajudando-nos a lidar com a insônia, a ansiedade, equilibrar a mente e os hormônios, entre outros.

Perfumes que ajudam a acalmar as emoções negativas no seu dia

Euphoria de Calvin Klein

A própria marca assegura que é "uma celebração presa em uma garrafa de vidro que reflete festa e liberdade". Os especialistas ficaram encantados com seu aroma levemente adocicado e floral, composto por notas de romã, pêssegos e flor de lótus.

Nina Eau de Toilette, da Nina Ricci

Desde 2006 tornou-se um dos aromas mais sexy do mercado, então nos dará muita confiança em nós mesmos sempre que o aplicarmos. É composto por limão da Calábria, limão caipirinha, gardênia, cedro e almíscares brancos.

Hypnôse de Lancôme

Entre os perfumes que ajudam a acalmar as emoções negativas no seu dia, temos esta criação com notas orientais que remetem a uma mulher misteriosa e encantadora. Ela tem notas de flor da paixão, baunilha e madeira gourmand, dando um toque amadeirado bastante original.

Florir da Gucci

Mas se você estiver procurando por algo mais leve e charmoso, esta fragrância baseada em jasmim, a parreira de Rangoon e a tuberosa é para você. Estes são os ingredientes que Gucci apostou, com a rosa e o osmanto.

212 NYC da Carolina Herrera

Por fim, temos um perfume jovem, leve e ideal para uma saída casual com amigos. Também é perfeito para os dias de primavera e verão, quando as temperaturas estão altas, graças à sua composição de bergamota, pétalas de gardênia e flor de cacto.