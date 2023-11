Os perfumes femininos mais caros e desejados do mundo: exalam luxo

Celebridades e mulheres que pertencem à alta sociedade do mundo têm o privilégio de encontrar aquele aroma que as identifique e as represente no seu mundo de luxo.

Sim, existem esses perfumes que se tornaram, além disso, um símbolo de luxo e ostentação máximos, já que devido ao seu alto custo, faz com que nem todas as pessoas possam adquiri-los para ter em sua nécessaire.

Todas nós mulheres queremos matar a curiosidade para saber quais são essas fragrâncias tão exclusivas, então apresentamos a lista dos 3 perfumes mais caros:

Opera Prima - Bvlgari

Este é um dos perfumes mais caros, principalmente devido à sua embalagem, pois é feita de vidro de Murano e tem pedras preciosas nela, e tem uma tiara de diamantes nos dois extremos.

Enquanto o seu custo está acima de 210 mil euros. Foi uma edição especial do autor lançada pela Bvlgari e usa aromas mediterrâneos acentuados com notas de limão, laranja, almíscar e flores.

Imperial Majesty - Clive Christian

Esta fragrância tornou-se uma das mais cobiçadas e é também catalogada como uma das mais caras no mundo, pois seu frasco tem incrustações com diamantes brancos e fragmentos de ouro de 18 quilates.

Quanto ao preço, o Imperial Majesty gira em torno de 215 mil dólares, cerca de mais de 3 milhões de pesos mexicanos, e suas notas vão desde o baunilha fermentada em Tahiti, bem como misturas de limão, cardamomo, jasmim, bergamota e louro.

Chanel N° 5 - Chanel

Por outro lado, este perfume tem estado por anos nas listas dos perfumes mais caros e desejados do mundo e sua popularidade começou a crescer quando a atriz Marilyn Monroe expressou abertamente que o usava. E, embora existam aromas muito mais caros, este em particular é considerado o mais caro da Chanel, bem como o mais reconhecido e emblemático da marca.

Custa 4.200 dólares por cada 30 ml, em média, e é distinguido pelo seu aroma com aldeídos e flores como rosas, jasmim, ylang-ylang, íris e lírio dos vales; bem como notas de sândalo, baunilha, âmbar e patchouli.