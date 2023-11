O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Nova Visão

Existe a oportunidade de ver máscaras caindo e conseguir compreender a verdadeira intenção de algumas pessoas. Esteja mais atento ao que sente e ao papel que as pessoas a sua volta tentam representar. A intuição pode ser uma grande aliada e o ajudará a se movimentar com mais verdade, mas sem tirar os pés do chão.

Capricórnio – Carta da Fonte

Existe um desejo e uma iniciativa nascendo ou reprimida em seu interior; é hora de vestir a coragem e iniciar esse projeto que tanto o atrai. Existir e estar presente é também deixar sua energia e essência em algo que o importa, por isso não espere mais e comece a fazer todas essas coisas que você sempre disse que faria.

Aquário – Carta da Maturidade

Uma preguiça e atitude passiva precisa ser abandonada. A vida é feita de ciclos e assim como os frutos, existe a hora de florescer e amadurecer. Existe algo importante que deve ser levado a diante, assim como uma melhor aprendizagem com as perdas que já aconteceram no meio do caminho; deixe de apenas contemplar e comece a agir.

Peixes – Carta do Forasteiro

Momento de olhar para fora e tentar descobrir mais sobre o mundo, as pessoas e a união. Não se isole mais e arrisque-se levar uma visão aventureira para além das barreiras; elas são menores do que você pensa e com a ajuda de aliados verdadeiros, podem ser ultrapassadas de uma vez por todas.

