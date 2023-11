O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do Valor

Momento de deixar que sua luz brilhe e a personalidade floresça, pois isso atrairá muitas oportunidades importantes. Não se endureça e esconda mais pelo passado difícil: deixe que a vida desabroche e olhe além das barreiras; nada mais pode deter você e é uma etapa de renascimento físico, mental, emocional e espiritual. A intuição estará em alta!

Touro – Carta das Vidas Passadas

Existem muitas histórias dentro de você que condicionaram alguns comportamentos e disfarces. No entanto, por trás de tudo isso, existe um ser que aprendeu muito e tem uma conexão com o inconsciente e intuição extremamente forte. Olhe para dentro de você, meditando e sem se apegar as vozes que pode escutar, apenas compreendendo lições e caminhos que foram importantes. Daqui para frente, sua história é escrita com uma força interior e consciência muito mais avançada.

Gêmeos – Carta do Cansaço

Não se esgote mais com mágoas e tentando controlar tudo como se você o único responsável por fazer o mundo girar. É preciso dar um tempo para recuperar a própria energia e criar a realidade que é confortável e realmente importa a partir de agora. Deixe que algumas estruturas rompam, que a tempestade tire tudo lugar e se coloque mais como observador para depois tomar as atitudes que meditou e adquiriu certeza.

Câncer – Carta do Rompimento

As vezes tudo parece pender de um frágil fio e a queda é eminente. No entanto, é hora de romper com os padrões mentais que o colocam no medo, exaustão e controle excessivo; existe uma chamada de atenção importante sobre caminhar passo a passo e não se preocupar tanto com o que os outros irão pensar ou com situações externas que só tiram sua atenção do caminho. Ouça a voz interior que se comunica com você agora.

confira mais: Os números e o dia de mais sorte para cada signo esta semana