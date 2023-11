Assim você deve se vestir no Natal, segundo a Rainha Letizia: evite parecer uma vovó

Aos 51 anos, a Rainha Letizia é uma das mulheres mais elegantes de todas, independentemente do que ela veste, sempre encontra uma maneira de parecer moderna, fresca e jovem.

E é que a soberana da Espanha tem importantes dicas para evitar refletir uma imagem de 'avó', especialmente quando usa modelos alongados e estampados, que todas deveríamos conhecer.

Assim devem ser os seus vestidos para o Natal, de acordo com a Rainha Letizia

O primeiro conselho para isso é entender que o vestido não é o protagonista no visual, pois os acessórios, o cabelo bem arrumado e a maquiagem também marcam muito a diferença. Adicione uma bolsa que dê vida ao look, um cinto ou sapatos altos, e verá como ele se transforma completamente.

Ela também leva em consideração que, como ela não é muito alta, os modelos midi ficam melhores nela, que chegam até a metade da perna e não cortam visualmente a estatura, mas sim estilizam bastante.

Embora ela ame modelos clássicos, soltos e arejados, se tiver um evento noturno ou mais formal, ela prefere aqueles que marcam a cintura e suas curvas de maneira sexy, sem necessidade de ser demasiado revelador. De fato, ela geralmente não usa decotes pronunciados ou deixa as costas descobertas.

Com seus vestidos, a Rainha Letizia joga com estampas e cores lisas em partes iguais, mas ela gerencia muito bem a colorimetria e sabe quais tons lhe convém melhor. Por exemplo, os tons de laranja, vermelho, rosa e azul-real destacam-na.

Ela mantém muito em mente o equilíbrio em seus looks, pois se ela for mostrar as pernas, procura por um vestido de manga longa ou, se este tiver um decote em V, chamativo para destacar o pescoço, opta por um comprimento abaixo do joelho.