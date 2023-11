As revelações desta segunda-feira (27) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão

O Mago

Não permita que dúvidas e inseguranças o invadam na hora de tomar uma decisão importante. Firmeza para o que está por vir porque as mudanças sempre trazem resistências, mas são necessárias para avançar em todas as áreas da vida, no sentimental, no trabalho e até nos relacionamentos. A carta também avisa que esta semana você deve refletir sobre suas emoções e seu caráter, chega de ir a todos os lugares sozinho, de dizer que não precisa de ninguém. A palavra tem poder e você deve ter uma atitude positiva e pensar que merece alguém que te valorize, que seja amoroso e que compartilhe com você o que há de bom e de ruim.

Virgem

Temperança

Você começa uma semana com muitos contratempos, mas tem dois elementos a seu favor: tolerância e paciência. Com isso, será possível superar cada uma das adversidades ao longo do caminho. Avalie muito bem as prioridades que você escolheu para resolver alguns problemas econômicos. Tudo estará no caminho certo se você se dedicar a isso. Alguém do passado vem até você para gerar dúvidas em você, para lhe mostrar que existem decisões e caminhos que são trilhados e que não há como voltar atrás. Se você se sente bem com o seu presente, por que prejudicá-lo com o passado?

Libra

Roda da fortuna

Esta semana será uma de muitas mudanças às quais você deve prestar atenção porque disso depende o sucesso ou não do que você deseja fazer no longo prazo. Não se distraia com seus objetivos, pois você pode perder as oportunidades que lhe são apresentadas neste momento por não se concentrar. Se você seguir os conselhos, as coisas correrão muito bem. A carta avisa você para não permitir que experiências de relacionamento anteriores estraguem a atual. Deixe os problemas emocionais que essas memórias geraram em você e apague-os da sua mente.

Escorpião

A Imperatriz

Se você tinha em mente começar seu negócio, esta é a semana certa. Você tem uma luz que o leva ao sucesso, então aproveite este momento e implemente todas as estratégias que tinha em mente. Tudo o que você planejou vai se consolidar e ficará surpreso. Tenha muito cuidado no nível sentimental porque você tem uma energia desenfreada e possessiva. Seu parceiro pode se sentir sobrecarregado. Mude esse estado da sua vida para ser mais amoroso e compreensivo, não deixe o ciúme te dominar e aproveite os bons momentos.

Com informações da revista Nueva Mujer