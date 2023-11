5 perfumes para cheirar como milionária: as fragrâncias de luxo que são as favoritas das mulheres de classe alta

Existe uma grande variedade de perfumes no mercado e a cada estação as diferentes marcas surpreendem o público com lançamentos que se tornam tendência e arrasam nas vendas. Embora seja verdade que as fragrâncias mudam a cada época para acompanhar as estações, há algumas delas que duram, independentemente do tempo que passa.

Perfumes que cheiram a milionário

Esta é ela: Zadig & Voltaire é um perfume com aroma de baunilha, madeira, doce, lácteo e quente especiado. É uma fragrância criada por Sidonie Lancesseur e Michel Almairac para mulheres que adoram as essências doces ao acordar, com notas de creme batido, castanha e pimenta rosa.

"Exala classe" é o que as mulheres dizem sobre esta fragrância que exala aroma a chocolate com um toque floral. É um perfume muito sensual e extremamente luxuoso, caracterizado por suas notas cítricas, de madeira, couro, especiarias e orquídeas negras.

Loewe Aura White Magnolia é uma fragrância com muita força e caráter, sem esquecer seu lado doce. É um perfume que remete à mulher empoderada e segura de si mesma, que sempre sabe o que quer. Além disso, possui notas de algodão-doce.

São fragrâncias cheias de luxo

OC X Feminino de Clive Christian é uma das fragrâncias preferidas pelas mulheres milionárias, devido à sua excentricidade e sensualidade. Sua combinação de pêssego, abacaxi, tangerina, jasmim, rosa, baunilha e cedro da Virgínia cria um aroma único para a mulher independente.

Sapphire Azul de Boadicea é um perfume criado por Christian Provenzano que se caracteriza pelas suas notas de limão, camomila, açafrão, cempasúchil, jasmim da Índia, âmbar e mais. É uma fragrância inspirada no mistério e na magnificência das rainhas.