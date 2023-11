3 perfumes baratos que cheiram iguais às fragrâncias originais de luxo

Sabemos que quando se trata de procurar o aroma que nos identifica, não poupamos esforços para pagar o que for necessário para nos sentirmos elegantes e atraentes.

Mas o custo de perfumes exclusivos às vezes ultrapassa o seu custo e é por isso que algumas marcas se empenharam em criar algumas imitações que, embora não durem tanto tempo quanto a original, têm o aroma perfeito.

Estes três perfumes de luxo também têm versões de baixo custo que preservam o aroma do original.

Yves Saint Laurent Black Opium

Se você estiver procurando economizar, mas não consegue se despedir de sua paixão por esta fragrância, que despreende notas de café e baunilha, recostadas em uma essência de flores brancas, assinada pela marca francesa fundada por Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, você pode optar por "Gardenia" da Zara, perfume que promete ser o complemento perfeito para seus dias casuais.

Chanel nº 5

Um sinônimo da elegância de todos os tempos é a popular fragrância número 5 da Chanel, que exala um aroma que tem suas bases na essência de rosas, jasmim, ylang-ylang, íris e lírio dos vales; sobre uma base quente e amadeirada de sândalo, baunilha, âmbar e patchouli.

Esta fragrância, que dura aproximadamente 7 horas na sua versão original, pode ser encontrada na versão de baixo custo na apresentação Applejuice, da Zara.

O Um de Dolce & Gabbana

Por fim, com a loja espanhola Zara servindo como intermediária entre aqueles que procuram cuidar das suas finanças pessoais e aparência luxuosa, encontra-se o perfume Black Amber, que imita perfeitamente as notas de lírio, ameixa e jasmim, com fundo de almíscar e baunilha, encerradas na versão embalada em uma fina versão roxo Dolce & Gabbana.