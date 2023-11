3 cortes de cabelo que arrasarão em 2024: perfeitos para parecer moderna

A contagem regressiva para 2024 está chegando e um dos propósitos de Ano Novo mais recorrentes é mudar o seu visual para refrescar a imagem para todas as aventuras por vir.

Por isso, é importante saber quais serão os cortes de cabelo que mais estarão em alta no próximo ciclo e assim começar o ano com uma visita ao salão de beleza para fazer uma mudança impressionante.

Alguns dos penteados que estiveram em tendência em 2023 continuarão entre os mais pedidos no próximo ano, mas há um estilo que estará mais presente do que todos no topo: o bob.

Os cortes bob que conquistarão as tendências em 2024

Embora a variedade de cortes de bob seja infinita, há alguns que se destacam entre os demais e são perfeitos para exalar elegância. Aqui estão três que serão tendência em 2024.

Bob Assimétrico

Um dos cortes desta família que estará entre os mais usados é o popular blunt bob. É um estilo reto na altura do queixo que enfatiza os traços do rosto e realça muito as características faciais.

Com as pontas mais desfiadas do que o bob tradicional, esse estilo também favorece todos os tipos de rostos e texturas de cabelo. Além disso, dá muita frescura, volume e movimento ao cabelo.

Bob Desgrenhado

O shaggy é um dos cortes despojados que mais foi usado nos últimos anos e continuará reinando até 2024, mas na sua versão bob muito mais fresca, leve e fácil de usar.

O shaggy bob é conseguido com a técnica de corte empregada para criar o shag, mas com um comprimento até a mandíbula e um franjão despontado. É mais do que ideal para quem tem cabelo ondulado.

Mob

O corte de cabelo mob é um dos mais favorecedores e distintos para todas as mulheres. No entanto, devido ao fato de que ele é capaz de rejuvenescer a aparência, é uma escolha sublime para aquelas com mais de 50 anos.

Trata-se de um bob crescido, também chamado de bob médio, que chega apenas acima dos ombros, quase tocando-os, e tem camadas imperceptíveis que dão movimento e volume.