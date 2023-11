Recado rápido dos arcanos para os signos finalizarem novembro de 2023

As cartas do Tarot Rider–Waite podem ajudar cada signo do zodíaco a compreender as energias que rondam o fim de novembro de 2023.

Confira a seguir:

Áries - Carta do Imperador

Você terá mais poder e abundância em sua vida, apenas deve ser firme e tomar as decisões certas.

Touro - Carta do Sol

Você deve tentar expurgar tudo de negativo que o rodeia e escolher companhias melhores para brilhar.

Gêmeos - Carta do Mago

É hora de parar de se sabotar com pensamentos negativos, você precisa se abrir para a boa sorte e as oportunidades que surgem em seu caminho.

Câncer - Carta Ás de Ouros

Momento de boa sorte, mas você deve estar preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem em seu caminho.

Leão - Carta da Estrela

Chegará uma revelação divina sobre o seu futuro, então preste atenção aos sinais para tomar a melhor decisão.

Virgem - Carta da Torre

Você brilhará mais do que nunca em tudo o que tiver que fazer, o sucesso e os triunfos estarão em suas mãos, mas é preciso deixar que algumas coisas partam da sua vida.

Libra – Carta da Temperança

A fortuna e riqueza entrarão em sua vida para ficar, mas é importante tomar decisões e fazer escolhas sem medo.

Escorpião – Carta da Roda da Fortuna

Você tem que ser mais forte e tomar decisões que mudem sua vida para melhor, deixando aquilo e aqueles que não valem a pena no passado.

Sagitário - Carta O Mundo

Você terá tudo o que deseja aos seus pés quando viver o presente e ser mais positivo para levar adiante seus projetos com ousadia.

Capricórnio – Carta do Louco

Você sairá triunfante de qualquer problema que tenha, mas deve ser responsável e evitar cair em tentações.

Aquário – Carta do Carro

Não pare, continue sempre em frente e você verá que a sorte sorri e é possível conseguir o que precisa.

Peixes – Carta do Diabo

São momentos para tomar a melhor decisão de mudar de emprego porque a sorte sorri para você. Concretize seus objetivos e acredite.

