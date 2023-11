Os perfumes mais elegantes para presentear nesta Natal

A época de Natal está se aproximando e com isso vem o momento de ter que procurar os melhores presentes para nossos entes queridos. Como já dissemos diversas vezes, os perfumes podem ser presentes muito especiais e duradouros, desde que se saiba escolher.

Desde notas de baunilha, até o amadeirado e aromatizado, preparamos para você uma seleção de excelentes perfumes femininos para presentear neste Natal, que também têm toques de elegância que serão ideais para acompanhar os melhores looks.

Dolce & Gabbana Devotion Eau de Parfum

É um perfume floral oriental para mulheres modernas. Uma fragrância que combina notas de baunilha, flor de laranjeira, âmbar, jasmim sambac, rosa e madeira de sândalo. Uma fragrância que evoca o amor eterno e a devoção.

Esta nova fragrância gourmet Devotion Eau de Parfum, criada pelo perfumista Olivier Cresp, apresenta deliciosos cítricos confeitados, azahar fresco e baunilha doce e é uma ode ao amor, por isso é ideal para presentear aqueles que mais ama.

Atkinsons Oud Save the Queen

Esta é uma fragrância sedutora e misteriosa com um toque do Oriente Médio e uma pitada de estilo inglês. Ela nos envolve nesta fascinante história com suas notas de bergamota, jasmim e azahar.

Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette

Outra opção da D&G é esta fragrância que conta com uma mistura de ingredientes ideais para que a estrela de quem o usa seja única. Possui notas de cedro siciliano, maçã verde e flor de laranjeira, bambu, jasmins e rosas brancas.

Libre Intense Yves Saint Laurent

A fragrância se abre com uma mistura de lavanda, tangerina e bergamota. Por sua vez, o coração da fragrância floresce com um sensual buquê de flor de laranjeira tunisiana, jasmim sambac e orquídea.

Lancôme La Vie Est Belle

Este perfume floral entrelaça o Oriente com o Ocidente. Obtido de forma sustentável em Bali, na Indonésia, tem um aroma de baunilha quente com açúcar, deixando uma pegada sensual mas açucarada.

Diptyque Eau Duelle Eau de Toilette

Esta fragrância contém baunilha, especiarias e incenso, iluminada por uma nota superior vibrante de especiarias frias, seguida de sensualidade pelo incenso negro, cujo poder de sedução é diabolicamente atraente.