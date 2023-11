O corte de cabelo moderno que destronou o bob e que vai arrasar em 2024

Com a Primeira Guerra Mundial, nos anos 1920, as enfermeiras precisavam ter um corte de cabelo que lhes permitisse fazer o seu trabalho e daí nasceu o famoso corte bob, que se tornou um ícone da moda e que, na atualidade, com suas versões, se mantém em tendência.

Até agora, o bob tem se mantido invicto como o protagonista nos salões de beleza, mas as suas diferentes versões e mudanças impuseram com muita força o skinny bob, que ameaça deslocar o clássico bob.

O tradicional bob é um corte de cabelo reto, na altura da boca, com ou sem franja.

Dele temos as versões francesa, longa, invertida e, claro, o skinny bob - grande parte do sucesso deste corte de cabelo é que é um estilo midi muito favorecedor que combina com todos os tipos de rostos e pode ser facilmente adaptado com alguns ajustes de acordo com o estilo que você preferir.

O irresistível skinny lob

O skinny lob é uma das muitas variantes do tradicional bob e, para muitos especialistas em estilismo, esta é uma das melhores versões já feitas, pois é um corte mais versátil tanto pela extensão que atinge, o que o torna um midi fácil de pentear, quanto por adicionar muito mais movimento aos cabelos, evitando o corte extremamente definido.

O tradicional corte de cabelo bob, definido na altura do queixo, sua principal diferença com o skinny lob é que este chega quase à altura dos ombros e adiciona leves camadas apenas nas pontas para fazer uma transição suave que lhe dá movimento e textura ao cabelo.

O skinny lob é muito versátil e combina com praticamente todos os tipos de rosto e você pode ajustar o comprimento mantendo-o no estilo midi, assim como o uso de franja que torna fácil de equilibrar.