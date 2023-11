Novembro Azul: urologista esclarece mitos e verdades sobre o câncer de próstata

O “Novembro Azul”, que destaca a importância da prevenção ao câncer de próstata, mostra que o assunto ainda precisa ser muito debatido entre os homens. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) apontam que, acima dos 40 anos, 46% do público masculino só vai ao médico quando apresenta algum sintoma. Esse dado é preocupante, uma vez que os exames preventivos são fundamentais para detectar a doença em estágio inicial e obter maior sucesso no tratamento.

O urologista Odair Gomes Paiva, professor da Universidade Anhembi Morumbi, esclareceu algumas dúvidas a respeito do assunto, que ainda é tratado como um tabu por muitos homens.

Veja abaixo os mitos e verdades sobre câncer de próstata:

Quais as principais doenças que mais acometem homens?

“Quando jovens, temos que pensar principalmente nas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), mesmo os que fazem profilaxia pré-exposição (PREV) e para prevenção em relação ao HIV, isto faz com os pacientes não se preocupem com as outras ISTs, levando a surgimento de quadros como sífilis, gonorreia e outras doenças”, explica o médico.

“Na idade adulta, temos o desenvolvimento da próstata e, com isto, o homem costuma apresentar queixas miccionais que a princípio podem ser tratadas clinicamente. Porém, às vezes, pode haver necessidade de cirurgia. Não podemos esquecer que o acompanhamento de próstata anualmente se deve principalmente para prevenção em relação ao câncer de próstata”, ressalta.

Segundo o especialista, os tabagistas também devem ficar atentos, já que o fumo é o principal fator para o desenvolvimento do câncer de bexiga. “E devemos lembrar que o paciente masculino de idade mais avançada reclama, em algum momento da vida, de algum quadro de disfunção erétil de diferentes graus”, diz Paiva.

Câncer de próstata é o mais comum?

“Não diria que o câncer de próstata seja o mais comum, mas todo homem deve fazer o acompanhamento médico para que, caso exista o diagnóstico da doença, o tratamento possa ser feito em fase inicial, proporcionando maior chance de cura ao paciente”, explicou.

Câncer de próstata é uma doença hereditária?

“Sim, o câncer de próstata tem o seu caráter hereditário. Homens que tem familiares com câncer de próstata devem iniciar a prevenção aos 45 anos”, orienta o urologista.

Estilo de vida saudável ajuda a evitar a doença?

“O estilo de vida saudável melhora a qualidade de vida como um todo, porém não podemos dizer que isto possa ter relação direta com um menor risco de desenvolvimento da doença.”

Como se prevenir?

“A prevenção é por meio do acompanhamento médico anual com urologista de acordo coma faixa etária”, ressalta Paiva.

Quais os principais sintomas do câncer de próstata?

“O paciente com câncer de próstata na fase inicial não apresenta sintomas, por este motivo é importante o exame de prevenção anual. Os sintomas como dores ósseas somente são sentidos em fase avançada da doença (doença metastática principalmente para bacia e coluna). Queixas comuns como dificuldade para urinar, ardência ao urinar, acordar muitas vezes a noite, sangue na urina ou sentir que não esvazia muito bem a bexiga muitas vezes preocupam os homens e os fazem procurar pelo urologista, mas na grande maioria das vezes não tem nenhuma relação com o câncer de próstata”, explica.

Quando procurar um médico?

“Homens com história familiar de câncer de próstata devem iniciar a investigação aos 45 anos de idade, bem como os indivíduos de raça negra, já os demais devem iniciar a investigação a partir dos 50 anos.”

Quais os estágios da doença?

“O estágio bem inicial, onde o câncer é de grau tão baixo que possibilita o acompanhamento do paciente a cada seis meses, com monitoramento do PSA - Antígeno Prostático Específico (exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata). Este formato é chamado de Vigilância Ativa”, diz o urologista.

“Já em um estágio um pouco mais avançada, com resultado do PSA mais alto e o resultado da biopsia com um grau intermediário, devemos indicar um tratamento mais agressivo, que pode ser com cirurgia ou radioterapia. E em estágio ainda mais avançado, onde já é possível identificar possível sinais de metástase a distância, o tratamento passa a ser mais individualizado com quimioterapia e/ou radioterapia.”

Quais as chances de cura?

“Quanto mais precoce é o diagnóstico do câncer de próstata, melhores serão os resultados em relação a cura e a qualidade de vida”, garante Paiva.

Câncer de próstata pode ser causado por algum tipo de trauma (batida)?

“O câncer de próstata tem caráter hereditário, assim ele não é causado por trauma”, explica.

Dores recorrentes na região é sinal de câncer de próstata?

“O câncer de próstata é assintomático, portando, quando o paciente tem alguma dor em região pélvica, podemos relacionar com algum processo inflamatório na região do reto ou da próstata (prostatites). A metástase óssea relacionado ao câncer de próstata pode sim gerar dor, mas somente em estágios mais avançados.”

Existe algum tipo de autoexame a ser realizado?

“Não existe autoexame para avaliação de próstata”, diz o urologista.

Como é realizado o tratamento?

“O tratamento pode ser feito de forma cirúrgica, radioterápica ou nos estágios mais avançados, com medicamentos (bloqueadores hormonais).”

Após tratamento, o homem volta a ter uma vida normal?

“De acordo com estágio encontrado e o tratamento proposto a seguir, o paciente tem boas condições de levar uma vida totalmente normal”, concluiu Paiva.