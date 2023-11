Corte bob: os 11 cortes de cabelo mais favorecedores e rejuvenescedores em tendência 2023

Trata-se da mais atemporal madeixa curta, já que nunca sai de moda e é reinventada com novas versões. Tem sua origem nos anos 20, quando as enfermeiras da Primeira Guerra Mundial optaram por este corte por comodidade e higiene.

Depois consolidou-se nos anos 30 e 40, como símbolo de modernidade nas mulheres.

Também é conhecido como melena três quartos, seu comprimento mais característico, pelo qual é identificado, é até a altura do queixo, embora possa ser adaptado às diferentes formas do formato facial para que fique mais favorecido.

Também pode ser combinado com franjas, escalados, assimetrias, longos degradados e até mesmo fundido com outros cortes de tendência.

Corte de cabelo bob clássico

O bob clássico é carregado entre o queixo e os ombros e é um corte inteiro e uniforme. Ele é especialmente polido e com as pontas levemente marcadas para dentro. É um dos mais versáteis, pois pode ser adaptado a todos os tipos de rosto.

Corte de cabelo bob escalado

Este ano, as camadas estão mais em alta do que nunca, pois conseguem dar movimento ao nosso cabelo. Por essa razão, o corte de cabelo bob escalado se tornou o último grito na moda capilar. Esta meia-cauda é muito fácil de manter e um dos desenhos mais confortáveis para qualquer época do ano.

Corte de cabelo Bob Microbob

A versão mais curta do bob é carregada acima da mandíbula, principalmente, na altura do lóbulo da orelha. É um estilo moderno que pode ser usado com ou sem franja e mais ou menos polido. É ideal para rostos alongados e ovales.

Corte de cabelo bob desconectado

Trata-se da tendência de cabelo bob de 2023, cheio de movimento e textura graças às camadas. É uma versão desfiada onde ficam mechas a diferentes alturas, dando-lhe um ar despreocupado e muito atual. O melhor? Seu fácil manutenção no dia a dia e que pode se adaptar a todos os rostos, levando o volume na parte superior da cabeça ou nos lados.

Corte de cabelo bob francês bob

É o penteado francês mais estiloso, aquele que se caracteriza por um estilo aparentemente descontraído (em linha com o famoso "je ne sais quoi"). É usado acima do queixo e com franja desfiada, especialmente em cabelos com textura levemente ondulada.

Corte de cabelo longo bob

É a versão mais longa de bob e, portanto, a mais próxima de um cabelo médio. O comprimento mínimo é até os ombros e pode ser cortado levemente inclinado para dar movimento e até mesmo com algumas camadas invisíveis para dar volume, algo que agradará aos cabelos mais lisos. O melhor é que fica bem em todos os tipos de rosto e rejuvenesce muito o visual.

Corte de cabelo bob shaggy

Se obtém um Bob Shag ou Shaggy Bob, uma versão desgastada, com volume na cabeça, ao fundir o estilo Shag com este corte de cabelo. Como? Através de camadas que modificam a forma inteira do clássico Bob e lhe dão um toque descontraído e muito moderno. É usado principalmente com franja (desfiada, encaracolada ou estilo cortina) e penteado com as pontas para fora. Combina bem com rostos redondos e quadrados e, para os alongados, o melhor é realçar o volume nos lados.

Corte de cabelo bob encaracolado

Cabelos cacheados e ondulados também dão muitas opções com o corte bob, pois permitem que os cachos e as ondas se expressam de forma natural. Para isso, o cabelo é levemente desfiado, de modo que os lados não fiquem achatados pelo peso.

Corte de cabelo Bob Blunt Bob

É uma versão ideal para cabelos lisos, pois adiciona um toque de textura com a franja. Por outro lado, é usado entre o queixo e os ombros, principalmente sem franja e com a linha no meio. E fica ótimo com ondas desfeitas.

Corte de cabelo bob a-line bob

Trata-se de uma versão com forma de A vista de frente, graças aos cabelos da frente serem deixados com maior comprimento. Assim, de lado, esta versão do bob fica com forma inclinada (mais curta atrás), o que lhe dá um plus de movimento. Esta é uma opção ideal para rostos quadrados e redondos, pois fica abaixo da linha da mandíbula e realça o óvalo facial pelos lados.

Corte de cabelo bob bixie

Esta mistura do bob com o clássico pixie é um corte que adota a extensão do cabelo do primeiro e a altura do corte do segundo. O resultado é uma cabeleira curta que ainda oferece opções de penteado. É ideal para cabelos lisos, ondulados ou cacheados e pode ser adaptado para todos os tipos de rostos.