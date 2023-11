Balayage invertido para cabelos grisalhos: mechas que naturalmente disfarçam e rejuvenescem

Embora cada vez mais mulheres prefiram deixar seu cabelo grisalho para não serem escravas de salões de beleza e apostar em um estilo mais natural, ainda há muitas que se recusam a renunciar à sua cor de cabelo original. Todas querem que seu cabelo seja brilhante, bonito, saudável e livre de cabelos brancos.

A técnica de coloração definitiva

Felizmente, as técnicas de coloração avançaram e existem diversos procedimentos de tingimento que permitem camuflar os fios brancos de forma muito natural, sem agredir o cabelo e sem causar dano capilar. Além disso, também se evita a necessidade de estar em um salão de beleza uma vez por mês.

Dentro destas técnicas está o balayage invertido, um dos métodos de coloração mais usados atualmente para disfarçar cabelos claros desde a raiz e integrá-los perfeitamente com o resto do cabelo. Desta forma, se consegue uma cor muito natural e sutil, que exige pouca manutenção para estar perfeita por muito tempo.

Cabelo de uma única cor

Para cobrir os grisalhos, é necessário tingir a raiz e, em seguida, começar com as mechas no meio das pontas. Assim, é possível alcançar um efeito praticamente igual ao do balayage convencional, mas feito com tinta.

Com o balayage invertido, o objetivo é conseguir um efeito semelhante ao balayage tradicional, mas com uma técnica diferente. É necessário usar um tom de cinza muito escuro na raiz para criar profundidade e igualar a tonalidade básica. Não é necessário cobrir os cinzas em 100%, mas é possível criar um efeito de transparência que dá muita naturalidade ao cabelo.