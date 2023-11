As previsões deste domingo (26) para todos os signos do zodíaco, de acordo com o tarot.

Áries

No horóscopo do tarot você recebeu a carta “O Imperador” , isso implica que você terá mais poder e abundância em sua vida. Serão alguns dias de muito trabalho e preparação para o final do mês. Lembre-se que você precisa dormir mais e fazer exercícios para que sua mente fique 100% focada em tudo o que você vai fazer. Procure pagar todas as suas dívidas para ficar mais tranquilo.

Touro

No horóscopo do tarot você tem a carta “Sol”, o que significa que neste fim de semana você deve tentar expurgar tudo de negativo que o rodeia e deixar rancores para trás para que a energia positiva esteja sempre com você. Dê um passeio pela manhã e converse com seu anjo para pedir o que você tanto precisa. Você verá como isso será cumprido para você imediatamente. Tente curar sua mente de situações que você não consegue controlar, deixe tudo fluir.

Gêmeos

Você tem a carta “O Mágico”, então é hora de parar de se sabotar com pensamentos negativos, você precisa se abrir para a boa sorte e as oportunidades que surgem em seu caminho. Não diga não à boa sorte, coloque sua mente sob uma luz positiva para atrair boas energias. Esses três dias serão repletos de abundância e surpresas agradáveis, o amor que partiu retornará e você se sentirá mais feliz.

Câncer

No horóscopo do tarot você obteve a carta “Ás de Ouros” , que indica que este é um dia de boa sorte para você, você deve estar preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem em seu caminho. Vista-se com cores vivas e passe muito perfume para que as boas energias do dinheiro fiquem com você. Você pode começar seu próprio negócio nos finais de semana. Em assuntos sentimentais, a pessoa certa estará muito próxima de você para conversar sobre amor formal.

Leão

Você obteve a carta “A Estrela” no horóscopo do tarot e neste fim de semana terá uma revelação divina sobre o seu futuro, então preste atenção aos sinais para tomar a melhor decisão. Recomendo estar em paz com todos ao seu redor e tomar banhos de água benta, pois esses três dias serão místicos. Sua energia positiva começa a crescer mais e sua fase de abundância se aproxima, coloque em prática tudo o que deseja.

Virgem

No horóscopo do tarot você tem a carta “A Torre” , então você brilhará mais do que nunca em tudo o que tiver que fazer, o sucesso e os triunfos estarão em suas mãos. Lembre-se que o mais importante é que seu trabalho seja divertido, mas evite contar muito sobre sua vida para manter a privacidade.

Libra

“Temperança” é a sua carta no horóscopo do tarot e significa que fortuna e riqueza entrarão em sua vida para ficar. É o momento ideal para fazer as mudanças que você precisa para melhorar, aproveitar essa boa sequência e não deixá-la passar. Você tomará uma decisão importante sobre sua vida amorosa, se você namora duas pessoas ao mesmo tempo, é hora de escolher com quem deseja formar um casal duradouro.

Escorpião

Cuidado com traições de amigos e colegas de trabalho, não confie demais nos outros. Para esta semana a sua carta do horóscopo do tarot é “A Roda da Fortuna” , então você tem que ser mais forte e tomar decisões que mudem sua vida para melhor. Eu sei que não é fácil, mas é o único caminho para que a boa sorte e a felicidade cheguem.

Sagitário

Você terá um golpe de sorte nas questões sentimentais porque conhecerá alguém especial que fará com que você se sinta amado, é hora de você ter um parceiro e você deve estar aberto às opções que lhe são apresentadas para escolher bem. Sua carta de tarot é “O Mundo” , então você terá tudo o que deseja aos seus pés. Suas energias positivas aumentarão para que você possa concluir suas tarefas pendentes.

Capricórnio

Seu signo sempre carrega muito estresse, a melhor forma de liberá-lo é fazendo exercícios. “O Louco” é a sua carta de tarot, o que implica que você sairá triunfante de qualquer problema que tenha. Esta carta indica que você não deve brincar com dois amores ao mesmo tempo, é preciso controlar seu temperamento, é hora de amadurecer.

Aquário

“A Carruagem” é a sua carta de tarot deste fim de semana, então não pare, continue e você verá que a sorte sorri para você para conseguir o que precisa. Aconselho você a afastar as más amizades que o cercam e que só roubam seu tempo e energia. Você continuará se divertindo com seu parceiro e gostará muito da sua companhia. Os meses de outono fazem seu corpo e mente se sentirem bem.

Peixes

Não se pode continuar adiando decisões, esperando o tempo para resolver os problemas ou provocar o esquecimento. O último dia Seu signo tem potencial para fazer o que você quiser em sua vida, é só uma questão de foco, por isso boas energias o cercam e você deve aproveitar isso. Seu cartão para este fim de semana é “O Diabo” , são momentos para tomar a melhor decisão de mudar de emprego porque a sorte sorri para você, você também pode pedir um aumento de salário porque você mereceu e com certeza vai conseguir.ano é o prazo final. Cabe a você, então, abrir seu espaço e sua mente com segurança, sem medo, para que as mudanças ocorram.

Com informações do site El Espectador