As Meninas Superpoderosas x Nike SB Dunk Low podem ser os tênis mais legais da temporada

As Meninas Superpoderosas x Nike SB Dunk Low são uma colaboração entre a Nike SB e a Cartoon Network. O tênis é construído com um cabedal de camurça branca e detalhes em tons de rosa, verde e azul, como as cores das personagens principais da série de desenhos animados.

O logotipo do Swoosh é feito com um material brilhante e tem um toque de glitter.

Estas sapatilhas são inspiradas em Florzinha, Lindinha e Docinho, oferecendo três combinações de cores.

Cada par, feito com materiais de primeira qualidade, exibe uma combinação de cores característica das protagonistas.

Por exemplo, o par Florzinha apresenta uma parte superior rosa e uma entressola escura.

Detalhes como os cadarços, que coincidem com o cabelo do personagem, adicionam outro toque atraente ao design geral do tênis.