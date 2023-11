6 dicas para aumentar a imunidade, segundo os médicos

Pense no seu sistema imunológico como o escudo protetor do seu corpo : é um intrincado sistema de células, tecidos e órgãos que trabalham juntos para mantê-lo protegido contra bactérias , vírus e outros inimigos potenciais que podem deixá-lo doente. Portanto, faz sentido que você queira fazer tudo o que puder para mantê-lo em boa forma durante a temporada de gripes e resfriados, especialmente se você tiver uma doença crônica (por exemplo, uma doença autoimune ou uma doença de imunodeficiência) que afete sua capacidade de agir. corpo para combater os germes.

Você provavelmente já ouviu falar de vários estimuladores do sistema imunológico e se perguntou se tomar um suplemento da moda ou beber sucos verdes realmente lhe dará uma vantagem no combate a doenças . Mas quando você considera como o sistema imunológico realmente funciona, a ideia de fortalecê-lo não faz muito sentido, disse a Dra. Alice Knoedler, especialista em asma, alergia e imunologia do St.

Resumindo: ‘Não, não é possível’ estimular rapidamente o seu sistema imunológico, disse Mark H. Kaplan, PhD, chefe do departamento de microbiologia e imunologia da Escola de Medicina da Universidade de Indiana, à SELF. Mas há coisas que você pode fazer para apoiar essa parte crucial da sua saúde, e é tudo muito básico. Isto é o que dizem os especialistas.

Como funciona o sistema imunológico

As defesas do corpo são divididas em duas categorias: inatas e adaptativas. A primeira linha de proteção é o sistema imunológico inato, que consiste em uma série de barreiras que impedem que intrusos se estabeleçam no corpo, explica o Dr. Knoedler. Geralmente, inclui coisas como a pele e as membranas mucosas, que atuam como uma barreira física, e células e proteínas que entram em ação se os germes passarem por esses bloqueadores.

O sistema imunológico adaptativo é mais específico, explica o Dr. Knoedler; Utiliza células defensivas e anticorpos especializados para atacar invasores que o sistema imunológico inato não conseguiu impedir. Também desenvolve ' células de memória’ que lembram as substâncias que atacam, para poderem combatê-las de forma mais rápida e eficaz na próxima vez que as encontrarem.

Grande parte do comportamento atual do seu sistema imunológico depende do que aconteceu com ele no passado. Embora os fundamentos das defesas funcionais do corpo sejam universais, os pontos fortes e fracos do sistema imunológico de cada pessoa dependem de fatores que estão além do nosso controle, explica o Dr. Nicolai Van Oers, professor do departamento de imunologia do Centro Médico, à SELF. Universidade do Texas do Sudoeste. Parte disso depende da genética, explica o Dr. Van Oers, e muito depende dos tipos de vírus e bactérias aos quais você está exposto ao longo da vida (naturalmente ou por meio de vacinação) e, portanto, das células de memória que seu sistema adaptativo possui. É por isso que algumas pessoas são melhores que outras no combate a certos tipos de infecções.

Fortalecer o sistema imunológico não faz sentido por alguns motivos

A imunidade não é algo que possa ser fortalecida, mas sim um sistema altamente evoluído e complicado. “O sistema imunológico é incrível”, diz o Dr. Knoedler. Existem muitos tipos de células envolvidas, explica ele, “e essa é uma das coisas difíceis [de entender] sobre os reforços imunológicos. O que especificamente deveria reforçar? Trata-se de um sistema inteiro, não de uma célula.

A palavra reforço também implica falsamente que você deseja multiplicar o número de células imunológicas no corpo, diz o Dr. Knoedler: “Não queremos mais células imunológicas. Queremos apenas que aqueles que temos possam funcionar normalmente e desempenhar suas funções principais”, explica. E a ideia de sobrecarregar a resposta imunológica não faz sentido, uma vez que respostas imunológicas hiperativas podem causar inflamação excessiva que faz as pessoas se sentirem terrivelmente doentes, diz o Dr. Kaplan. “O que realmente queremos é uma resposta imunológica competente “, diz ele.

Deixando a semântica de lado, há algo que tenha demonstrado tornar o sistema imunológico mais competente e fazer melhor o seu trabalho? A verdade é que há uma enorme falta de dados para apoiar a maioria das coisas promovidas como estimulantes imunológicos: “Muitos destes anúncios de suplementos, reforços e soluções rápidas... nunca foram testados em ensaios clínicos”, diz o Dr. Lembrete: a Food and Drug Administration dos EUA não avalia ou regulamenta suplementos da mesma forma que supervisiona estritamente o desenvolvimento e aprovação de medicamentos, o que significa que essas pílulas podem nem conter o que afirma o rótulo.

“Quando analisamos os dados sobre vitaminas e suplementos de ervas e seus efeitos nas infecções virais, em geral, não foi demonstrado que a maioria deles tenha qualquer efeito”, diz o Dr. Knoedler. Na melhor das hipóteses, “às vezes algo mostra algum benefício muito pequeno num estudo, mas não noutro [estudo]”. Também há muita variação na dosagem, formulação, marca e frequência usada nas pesquisas. Além disso, embora a duração dos estudos varie, geralmente eles são conduzidos durante semanas ou meses, diz o Dr. Knoedler, não exatamente instantaneamente.

De acordo com o Dr. Kaplan, alguns suplementos podem ajudar a corrigir deficiências de vitaminas ou minerais causadas por desnutrição, doença ou envelhecimento. Nesse caso, os suplementos podem devolver a pessoa à linha de base de que seu sistema imunológico precisa para funcionar sem problemas. Mas para as pessoas que obtêm regularmente nutrientes essenciais suficientes – o que é bastante fácil de conseguir com uma dieta variada, diz o Dr. Van Oers – não há fortes evidências de que seja necessária suplementação adicional. De modo geral, “se não houver deficiência [de um nutriente], adicionar mais acima do nível normal não melhora a resposta imunológica“, diz o Dr. Tomar suplementos também traz riscos à saúde; muitos deles podem causar possíveis efeitos colaterais ou interações com vários medicamentos, conforme o National Institutes of Health. É mais seguro pedir a opinião de um médico antes de tomar uma nova pílula.

Maneiras de fortalecer o sistema imunológico

“Como o sistema imunológico tem tantos componentes e complexidades, queremos ajudá-lo a funcionar como um todo, como deveria”, diz o Dr. Knoedler. Existem alguns hábitos básicos que comprovadamente promovem o bom funcionamento do sistema imunológico a longo prazo. Aqui está um detalhamento:

1. Consuma alimentos nutritivos

Getty Images

Embora não existam pílulas mágicas ou alimentos isolados que fortaleçam o sistema imunológico, uma dieta variada e rica em plantas é um bom ponto de partida. Não se trata de se empanturrar de suco de aipo por alguns dias seguidos: “Em geral, essas são mudanças na dieta de longo prazo”, diz o Dr. Van Oers. A nível básico, comer bem é a melhor forma de manter um equilíbrio sólido de vitaminas e minerais no corpo, o que apoia as funções das células imunitárias e permite-lhes desenvolver todo o seu potencial.

A ingestão de frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosas ricas em fibras também parece promover o crescimento e a manutenção de micróbios benéficos no organismo e, mais especificamente, no trato gastrointestinal (algo muito importante, já que até 80% das células do sistema imunológico são encontrados no intestino).

2. Dê ao seu corpo o descanso que ele precisa

“O sono é a chave para a função imunológica saudável “, disse Aima Ahonkhai, MD, MPH, professora assistente de medicina na divisão de doenças infecciosas do Instituto Vanderbilt para Saúde Global em Nashville, à SELF. À medida que você registra sete a nove horas todas as noites, seu corpo libera proteínas protetoras chamadas citocinas , que ajudam a regular a função imunológica, explica o Dr. “Na verdade, é por isso que dormimos mais quando lutamos contra uma infecção”, diz ele. ‘Portanto, sem dormir o suficiente, nossa função imunológica enfraquece.’

3. Mova-se um pouco diariamente

O exercício regular – geralmente definido como pelo menos 150 minutos de movimento de intensidade moderada por semana – também aumenta a liberação de citocinas (as mesmas liberadas enquanto você dorme) e a circulação de células imunológicas chamadas linfócitos (glóbulos brancos que ajudam a combater infecções) por todo o corpo, permitindo-lhes identificar e combater melhor ameaças potenciais, diz o Dr. “O exercício também melhora o sono e diminui o estresse, o que fortalece o sistema imunológico “, diz o Dr.

Contudo, não há necessidade de exagerar. A investigação descobriu que o exercício repetido e extenuante – pense numa maratona diária – pode suprimir a função imunitária.

4. Relaxe quando puder

Sim, é mais fácil falar do que fazer ser instruído a parar de se estressar. Mas se isso puder ser alcançado, pode fazer a diferença no seu bem-estar, diz John Sellick, DO, especialista em doenças infecciosas e professor de medicina na Universidade SUNY em Buffalo, à SELF. “Pense nisso do ponto de vista de um estilo de vida saudável em geral”, diz ele. ‘Se você trabalha muitas horas, não dorme muito e está constantemente estressado, não está levando em consideração o que precisa fazer para manter sua saúde.’

O estresse de curto prazo pode, na verdade, ser protetor, pois “produz uma resposta inflamatória” no corpo e aumenta o nível dessas importantes citocinas que ajudam a combater infecções ou outras ameaças, diz o Dr. Mas quando o estresse é crônico e intenso, essa resposta pode se tornar prejudicial ao sistema imunológico ao longo do tempo, porque ele é constantemente ativado.

5. Não adie vacinas

Sellick diz que a maioria dos adultos deve planejar a vacinação anual contra a gripe (de preferência antes do final de outubro) e uma atualização da vacina COVID-19 (o cronograma varia de acordo com sua última vacina ou infecção). De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, alguns adultos também devem perguntar ao médico sobre a nova vacina contra o VSR. Essas vacinas ajudam a preparar seu sistema imunológico para que esteja pronto para lidar com esses vírus caso você os encontre, diminuindo, em última análise, o risco de ficar gravemente doente, diz o Dr.

6. Marque sua avaliação anual de rotina

Se você tiver seguro ou puder pagar, visitar um médico de atenção primária uma vez por ano lhe dará a oportunidade de conversar sobre quaisquer problemas de saúde física ou mental que possa ter. Também permite que seu médico faça perguntas e testes básicos para monitorar seu bem-estar, diz o Dr. Sellick: “Haverá coisas específicas para verificar: frequência cardíaca, pressão arterial, níveis de colesterol”, diz ele. “Durante este exame, o médico também pode reconhecer sinais ou sintomas precoces de um sistema imunológico enfraquecido” e potencialmente intervir se surgirem problemas, diz o Dr. Ahonkhai.

Todos esses comportamentos têm um efeito cumulativo no sistema imunológico (e na saúde geral), então você deve fazer tudo o que puder para torná-los hábitos consistentes e de longo prazo, diz o Dr. Van Oers. Por mais tentadora que seja a ideia de dar um brilho instantâneo ao seu sistema imunológico , a verdade é que “não existe uma solução da noite para o dia”, diz o Dr. Van Oers. Devagar e sempre vence a corrida!

Fonte: Self