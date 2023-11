Peso ou repetições? Especialista explica a escolha certa na academia

Se você é adepto da musculação, certamente já se deparou com o dilema: aumentar a carga para levantar mais peso ou realizar mais repetições? A questão é frequentemente debatida, mas a resposta não é tão simples quanto parece.

Diferentes objetivos na academia demandam abordagens específicas, e o personal trainer Leandro Twin esclarece as nuances dessa decisão. Contrariando algumas crenças comuns, ele destaca que a associação direta entre peso maior e ganho de massa muscular, ou mais repetições e queima de gordura, não é tão linear como se imagina.

Objetivos Diversificados na Academia: Escolha Estratégica entre Peso e Repetições

Freepik

Para alcançar a definição muscular desejada, Twin ressalta a importância da hipertrofia. Mesmo para aqueles que buscam a perda de gordura, o treinamento de hipertrofia deve ser a base na musculação. No entanto, ele reconhece que os objetivos na academia podem variar, e a escolha entre aumentar a carga ou o número de repetições depende do que se busca atingir.

Hipertrofia, Resistência Muscular e Força: Estratégias Personalizadas

Para quem visa definição e ganho de massa muscular, a recomendação é levar as séries até a falha, com cerca de 6 a 12 movimentos e a maior carga possível. Já para aqueles focados em resistência muscular localizada, Twin sugere treinar até a falha, mas com 20 a 30 repetições e a maior carga dentro desse intervalo. Para os adeptos da busca por força, a orientação é trabalhar com 1 a 5 repetições até a falha e a maior carga possível.

Como ter Sucesso na Academia

Em resumo, a decisão entre mais peso ou mais repetições na academia depende diretamente do objetivo individual. Com a orientação de um especialista, é possível personalizar o treinamento para alcançar os resultados desejados. Seja para hipertrofia, resistência muscular ou força, a escolha estratégica é o caminho para o sucesso na jornada fitness.

Fonte: Terra

