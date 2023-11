Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes:

Sagitário

Lide com esse problema de maneira muito sutil, especialmente se for com alguém muito próximo que se sentiu abandonado por você. Entenda que ela está passando por um momento emocional e você pode ser um apoio.

Capricórnio

Você deve ter compreensão e sabedoria neste momento para ajudar seus entes queridos que estão passando por um momento de conflito que você deve apaziguar. A fé irá guiá-lo pelo caminho do bem.

Aquário

Você sente que o mundo inteiro desabou sobre você por causa de tantas dificuldades. Não desista, busque do fundo do coração a força para continuar. Você encontrará a sabedoria para seguir em frente.

Peixes

Você está em uma fase de grande dificuldade emocional, tem que buscar sua paz e calma mental para poder refletir e encontrar a solução para aquele problema. A fé estará ao seu lado em todos os momentos.

