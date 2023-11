O perfume favorito de Jennifer López que é perfeito para mulheres de 50: torna mais jovem instantaneamente

Jennifer Lopez é uma das famosas que, com mais de 50 anos de idade, se mantém maravilhosa e isso é graças, além dos tratamentos e da equipe que a acompanha 24/7, ao fato de que ela leva uma vida cheia de cuidados com a saúde, uma rotina exaustiva de exercícios, produtos de beleza e alimentação saudável para que possa ser a melhor versão dela mesma dia após dia. Além disso, entre tudo o que há em sua nécessaire, os perfumes também têm muita importância.

Jennifer Lopez: o perfume favorito da “Diva do Bronx” que rejuvenesce instantaneamente

A empresária, cantora e atriz sabe que um dos passos essenciais para se ver e sentir incrível é usar uma boa fragrância no corpo e na roupa que se mantenha por horas e intacta durante todo o dia. Ela não apenas segue esse conselho, mas também fundou uma marca de perfumes para que todas as mulheres possam imitar seus truques de beleza.

Entre todas as fragrâncias propostas por Jennifer Lopez, existe uma que chamou a atenção no mundo da perfumaria. Não só por sua embalagem, que como afirma um usuário na Amazon “é perfeita para colocar no banheiro”, mas também graças às suas combinações de notas de melão, pêssego e pera com madressilva, fresia rosa e lírio dos vales.

O perfume de Jennifer Lopez que custa 22 euros na Amazon e que pode ser usado durante todo o ano

Sem dúvida, trata-se de um perfume muito delicado, floral e feminino. Live Luxe Jennifer Lopez é uma criação que é ideal para a noite ou para o dia. Sua combinação conta com toques de sândalo, baunilha, almíscar e âmbar. É uma fragrância que foi lançada em 2006 sob a batuta de Claudette Belnavis.