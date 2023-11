Diga adeus ao corte bob longo: o novo corte de cabelo de meio comprimento que está arrasando entre as famosas

O novo corte de cabelo de meio comprimento que está arrasando entre as famosas (Instagram: @maisonvertice / @colorbymattrez)

Ao longo de 2023, o corte bob em todas as suas versões foi o protagonista nos salões de beleza, o bob italiano, o bob com camadas, o mini bob, entre outros.

Mas nas últimas semanas, os cortes bob estão tendo um aumento, especialmente os de comprimento médio que são a verdadeira tendência, o skinny lob.

O skinny lob é basicamente um corte de transição para começar a deixar o cabelo mais longo. Com uma versão um pouco mais longa do lob clássico (lob = long bob), é uma mecha média que não entra na categoria nem longa, nem curta. Nesta modalidade, o skinny lob destaca sua silhueta marcante.

De acordo com os especialistas, o corte ganha o seu nome da sua silhueta estreita e alongada. No que diz respeito ao seu comprimento, é a forma mais longa de usar um bob antes do corte se converter num clássico penteado mediano, uma transição para cabelos compridos.

Características do Bob Skinny

Com este corte de cabelo é indispensável evitar as camadas extremas que chamariam imediatamente a atenção.

Apenas as pontas estão levemente graduadas para evitar um corte abrupto e suavizar a transição.

O corte deve ter um efeito fluido, exatamente o contrário dos numerosos cortes em camadas que se tornaram populares nos últimos meses.

Para realçar o carácter fluido e despreocupado do corte skinny lob, opte por ondas suaves na hora de pentear. Mas também pode-se dar um pouco mais de volume com o pente redondo.

Skinny lob clássico