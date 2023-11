Cortes de cabelo para mulheres com cabelo encaracolado aos 50 anos ou mais; dão um efeito lifting

Precisamos adaptar o nosso visual à textura do nosso cabelo, por isso os especialistas recomendam estes cortes de cabelo para mulheres com cabelos encaracolados aos 50 anos.

Hoje entendemos as necessidades específicas que o nosso cabelo tem, já que o volume, o movimento e o charme que os cachos oferecem precisam de opções que os favoreçam ainda mais.

LEIA TAMBÉM: Mechas babylights para disfarçar cabelos grisalhos: os 3 estilos que a rejuvenescerão instantaneamente

Cortes de cabelo para mulheres de cabelo cacheado aos 50 anos

Shaggy

Ainda a década de 70 é muito presente no corte shaggy, feito com camadas mais sutis e desfiadas, que se caracterizam por dar maior volume e movimento. É ideal para comprimentos intermediários e para aqueles que não querem gastar muito tempo de manhã arrumando seus cachos. Também é acompanhado por um charmoso franjão reto ou aberto.

Assimétrico

Entre os cortes de cabelo para mulheres com cabelo encaracolado aos 50 anos temos este modelo que se caracteriza por dar-lhes maior definição e protagonismo com a assimetria, que deixa alguns caracóis mais curtos, especialmente na parte frontal do penteado para uma bonita queda. Este corte, também ajuda a controlar o volume do cabelo e mantém a sua estrutura por bastante tempo, acredite. Esqueça os retoques!

Bob Ondulado

Fuja dos modelos retos e sem vida, com este wavy bob que se caracteriza porque as camadas e as pontas estão desfiadas, dando-nos um aspecto muito parisiense. Este penteado consiste num comprimento acima do ombro com contorno ovalado e fica bem em cabelo ondulado.

Há quem o usa com a risca bem marcada no meio ou também com a risca para um dos lados que mais lhes agrade, para criar um efeito irreverente, jovem e fora do comum.