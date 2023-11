As previsões para este final de semana para todos os signos do zodíaco, de acordo com o tarot.

Áries

Talvez o sucesso traga alguns contratempos com o seu parceiro porque o tempo não será suficiente para ficarem juntos, mas vocês saberão lidar com isso com muita inteligência e intuição. Você tem que temperar o relacionamento, adicionar aquele detalhe de intimidade e paixão que eles precisam consolidar, ousar que vai dar muito certo para você.

Touro

Às vezes, você terá que ser tolerante com as pessoas negativas ao seu redor. Seu relacionamento superará algumas barreiras que os separavam. Lembre-se que esta é uma carta de novos começos e novas ações para levar uma vida melhor. Desde que as emoções estejam equilibradas, conseguirão consolidar a sua convivência.

Gêmeos

Evite excessos e esteja disposto a que você e seu parceiro se ajudem a superar alguns obstáculos que estão sendo apresentados para vocês seguirem em frente. Mas uma surpresa está chegando e você vai se sentir numa nuvem de muita felicidade. Aproveite o seu momento.

Câncer

Você está iniciando um novo ciclo em sua vida amorosa, será carinhoso, compreensivo e de bom humor com seu parceiro, por isso eles merecem passar algum tempo juntos sem preocupações. Você tem o poder de centralizar sua vida e irradiar energia positiva.

Leão

Lembre-se de que você deve ser o seu centro e a sua luz para depois irradiar para os outros. Você tem que adicionar tempero e diversão ao seu relacionamento porque a rotina está te afastando. Procure aqueles momentos de ternura na velocidade da vida para se mimar com carinho. O amor precisa de risadas, então aproveite.

Virgem

Você está animado com alguém que parece querer apenas passar um tempo com você. Se for assim, não vale a pena continuar. Você precisa de alguém que esteja entusiasmado com você, que faça você se sentir o ser mais importante do mundo. Portanto, aprecie que há alguém especial para você ao longo do caminho.

Libra

Sua produtividade no trabalho estará acima das expectativas porque você já está organizado e com o objetivo bem claro na cabeça. Deixe de lado aquele relacionamento superficial que só alimenta o seu ego e procure aquela pessoa que te valoriza e alimenta o seu coração.

Escorpião

Reserve um tempo com o seu amor, será muito bom para vocês dois despertarem aquela paixão adormecida pela rotina. Você precisa atiçar a chama da paixão, reencontrar-se na intimidade e dar ao seu coração aquela dose de amor que todos merecemos.

Sagitário

Sua atitude é sempre positiva e deixa de lado fofocas e pessoas que não gostam da felicidade alheia e foca em alcançar o objetivo. Há alguns dias você não estava muito bem com seu parceiro, mas agora ele está superando aquela crise que os separava. Tudo o que você tanto se esforçou para fazer, colherá seus frutos e estará em total harmonia.

Capricórnio

Momento para avaliar seu relacionamento com muito cuidado porque as coisas não estão indo bem. Procure um ponto de equilíbrio para voltar àquela coisa linda que nasceu entre vocês. Conversando se entendem e daí para a reconciliação há um passo.

Aquário

É importante manter o equilíbrio em sua vida, que deve evitar discussões e mal-entendidos. Se houver, você deve ser o centro para acalmar tudo o que está causando problemas ao seu redor. Seja forte e pense antes de agir ou dizer algo.

Peixes

Você tem uma energia desenfreada e possessiva. Tenha cuidado porque seu parceiro pode se sentir sobrecarregado. Mude para que você seja mais amoroso e compreensivo. Ambos precisam disso.