Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 18 e 3

Você fica convidando o passado para entrar de novo e buscando notícias? Por isso a vida está atrasando. Tome atitudes para seguir em frente e buscar coisas novas, o tempo está passando.

Virgem – Cartas 25 e 31

Pode ter uma dupla planejando algo contra você e é preciso se prevenir. Não dê chance para ninguém passar você para trás e se cerque de gente que vale a pena; cuidado com as palavras que joga no vento.

Libra – Cartas 19 e 10

Tem hábito ruim que só atrai problema. É hora de vigiar melhor aquilo que faz bem ou não em sua vida, pois tem mudança chegando e as dificuldades serão maiores se você não for consciente do que faz por si mesmo.

Escorpião – Cartas 11 e 9

A vida segue em frente e muita gente vai embora, é melhor se acostumar. A fé ajudará a superar as perdas ou rupturas difíceis, então entregue-se a ela e não fique inconformado quando algo não sair como você deseja.

