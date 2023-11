Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 20 e 32

Momento de ter cuidado com os caminhos dessa vida, pois eles podem ser perigosos. Nem tudo o que se aproxima é merecedor de entrar na sua casa e se sentar na sua mesa. Abra o olho para evitar problema!

Touro – Cartas 26 e 13

Cuidado com quem estende o copo e a mão, mas por trás está fazendo armadilha para você cair. As traições nunca vêm de gente que está distante e deixa claro que não gosta de você, pelo contrário.

Gêmeos – Cartas 29 e 23

Você está entrando em uma fase de vitória. Finalmente a sorte vai sorrir e será possível deixar essa energia ruim para trás; se tiver que mudar para que isso aconteça, mude.

Câncer – Carta 16 e 30

Depois da melancolia e da perda, a sorte vai sorri de novo e dançar com você. No entanto, assuma a responsabilidade de parar com a lamentação e abrir as portas para que a prosperidade entre.

