Feng Shui: cores que você não deve usar na ceia de Natal ou atrairá azar

De acordo com o Feng Shui, as cores têm o poder de influenciar as energias dos espaços, além de todas as emoções que podem ser provocadas nas pessoas que rodeiam o ambiente onde está. Por isso, é muito importante o vestuário para a ceia de Natal e Ano Novo e evitar as cores que não podem ser usadas.

Tons que não devem ser usados

Para evitar criar um ambiente negativo na ceia de Natal e em casa, é necessário prevenir a presença de certas cores na roupa, na decoração e até mesmo na ceia.

Marrom: é uma cor associada com a apatia, portanto, o seu uso durante o Natal pode significar que se está preso ao passado, o que se transforma num fluxo de energia muito mau e problemático para a casa e a família.

Cinza: é outra cor que pode ser associada a tédio, tristeza e pouca liberdade. Além disso, não se recomenda usá-lo nas datas de Natal, pois pode causar desequilíbrio no ambiente e frear o fluxo de energias positivas.

Preto: Apesar de ser considerado um tom sinônimo de elegância e subtileza, na época de Natal ele pode criar um ambiente hostil e duro durante o jantar. Da mesma forma, ele pode facilmente atrair energias negativas, gerando uma grande sensação de tensão.

Feng Shui é uma antiga crença oriental que se concentra no equilíbrio da energia da pessoa, através da distribuição e orientação dos espaços onde são desenvolvidas as atividades diárias. Da mesma forma, pode-se combinar com cores e até roupa.

O Feng Shui pode ser usado para atrair energia positiva, promover a saúde, boas relações familiares e bem-estar na casa.