Descubra 4 sintomas de ansiedade que normalmente você não percebe

A ansiedade cada vez está mais presente na vida dos brasileiros. É comum ouvir relatos de pessoas que afirmam ter preocupações excessivas e viver em estado de tensão, sempre longe do tempo presente.

Apesar do “sofrimento por antecedência” ser uma das maneiras mais comuns da manifestação da ansiedade, ela também pode se manifestar de diversas formas que muitas vezes passam “mascaradas” ou desapercebidas diante da falta dos sintomas mais comuns.

Conforme publicado pelo Terra, estes são os quatro sintomas de ansiedade que podem ser confundidos com outros tipos de comportamento.

Procrastinação

Segundo informações da psicóloga Marilene Kehdi, especialista em psicologia clínica e pós-graduada em psicossomática e psicopatologia, pessoas com ansiedade têm uma necessidade de autoafirmação.

Muitos indivíduos ansiosos demonstram comportamentos perfeccionistas, e apresentam uma grande frustração ou irritabilidade caso as coisas saiam do controle.

Por conta disso, os ansiosos acabam querendo controlar todo o processo na tentativa de não terem erros, o que os faz procrastinar algumas atividades: “Se o ansioso não vai fazer algo perfeito, ele nem começa”, afirma Ana Paula Carvalho, coordenadora da Liga de Depressão do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Uma opção par lidar com estas situações é registrar as tarefas diárias em uma agenda e, de maneira saudável, tentar criar uma rotina diária organizada e tolerante com possíveis falhas.

Baixa autoestima

A cobrança constante sobre si mesmo é um sintoma comum da ansiedade, e até mesmo pode gerar uma dificuldade em aceitar e acreditar em elogios recebidos. Este sintoma pode ser visto também como um tipo de autossabotagem, que pode ser confundida com a síndrome do impostor.

Tente valorizar suas próprias conquistas e trabalhar o perfeccionismo, isso pode auxiliar nestas questões.

Leia também: Vício em redes sociais? Saiba como evitar o ‘Burnout digital’

Pessimismo

Pessoas ansiosas geralmente podem ser dominadas por pensamentos negativos. A simples demora em receber retornos geralmente pode ser vista como algo ruim ou um indicativo de falha, desencadeando episódios ansiosos.

Uma boa forma de lidar com isso, é tentar racionalizar as situações e tentar pensar em outros cenários possíveis.

Falta de concentração

Preocupações excessivas e pessimistas acabam auxiliando na falta de atenção ao presente, além de causar estresse e dificuldade de assimilar informações novas.

Outros sintomas

Além de sintomas de ordem psicológica, a ansiedade também pode se manifestar por meio de sintomas físicos como falta de ar; sudorese; tremores; taquicardia; distúrbios do sono e dor e queimação no estômago.

No entanto, é importante buscar por um apoio profissional e diagnóstico correto antes de iniciar um tratamento.