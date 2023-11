Como usar o poder da numerologia para atrair abundância e dinheiro em 2024?

Seus desejos mais profundos podem se tornar realidade se você os manifestar ao universo por meio dos Números Grabovoi, corrente que se liga à numerologia para atrair a vida dos nossos sonhos.

Segundo o El País, esses códigos foram criados pelo matemático clarividente russo Grigori Grabovoi, conhecido por seu trabalho em áreas como bioenergia e cura quântica.

Segundo sua teoria, os números Grabovoi são sequências que têm o poder de influenciar diferentes aspectos da realidade. Isso porque garante que haja uma interligação entre a mente e o universo, portanto, quando conseguirmos alinhar nossa energia com as vibrações do cosmos, alcançaremos grandes feitos.

Segundo os especialistas que utilizam essa teoria, cada um dos dígitos está ligado a uma área diferente da vida. Se você quiser usar para atrair abundância, você deve se concentrar em 318.798, que está ligado ao sucesso financeiro.

Receber dinheiro de forma inesperada: 520, por exemplo, é o que mais vai te ajudar. Depois de selecionar o código que mais se assemelha ao que você procura, mergulhe em um estado de concentração profunda, visualizando o desejo enquanto se concentra na sequência numérica.

Você sentirá uma conexão especial que ativará a energia necessária para alinhar a realidade com seus desejos. A repetição regular desse processo é considerada fundamental para manifestar e atrair tudo o que você busca e começar a ver as mudanças em sua economia.

A eficácia dos Códigos Grabovoi não é apoiada pela ciência convencional, mas muitos profissionais consideram muito útil nas suas vidas diárias, pois também está ligado a outros hábitos benéficos, como o pensamento positivo e aumenta a confiança.

Com informações da revista Nueva Mujer