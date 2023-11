Como a infidelidade prejudica a saúde mental de quem passa por ela

Na sua recente colaboração com o produtor musical Bizarrap, Shakira canta: “Você pensou que me machucou, mas me deixou mais forte. Mulheres não choram mais, mulheres faturam.” A música, apresentada no BZRP Music Session vol. 53, revela indiretas ao ex-companheiro, Gerard Piqué, sobre os momentos difíceis do relacionamento deles e destaca a força adquirida pela cantora após descobrir infidelidades do ex-jogador.

Debate Sobre Infidelidade: Consequências Emocionais em Foco

O escândalo da separação, onde Piqué supostamente iniciou um novo relacionamento enquanto ainda casado com Shakira, traz à tona o debate sobre a infidelidade e seu impacto na saúde emocional. O psicólogo Miguel Espeche enfatiza que a infidelidade pode assumir diversas formas, desde situações isoladas até padrões contínuos.

Formas de Lidar com a Infidelidade

Espeche sugere que a entrada de um terceiro na relação muitas vezes indica uma ruptura no casal, um distanciamento afetivo e emocional. Carolina Moché, psicóloga especializada em relacionamentos, destaca que a superação demanda tempo, paciência e amor. Não há uma abordagem única, e alguns casais conseguem reconstruir, enquanto outros não.

Estudos e Dados Reveladores

Estudos, como o realizado pela Wright State University, indicam que crises surgem nos relacionamentos, com a primeira aos quatro anos e uma mais intensa aos sete. Pesquisas, como a do RomanceSecreto.com, mostram que uma parcela significativa de pessoas admite ter traído sem sentir remorso.

Consequências Psicológicas e Processo de Reconstrução

Especialistas explicam que a descoberta de uma infidelidade de longa data pode abalar a confiança não apenas no parceiro, mas também em si mesmo. Alguns casais conseguem se fortalecer, mas o processo de reconstrução é longo e varia. Moché ressalta a importância de compreender a situação para sair mais forte e unido.

Como Lidar com a Infidelidade: Recomendações dos Especialistas

Os especialistas concordam que a conexão consigo mesmo é essencial para perceber o que acontece ao redor. Moché destaca as emoções como um termômetro das relações. Recomendações incluem um pedido sincero de aceitação por parte do infiel, terapia de casal para compreender a situação, comunicação aberta e a estabelecimento de limites para evitar futuras situações semelhantes. O caminho para superar a infidelidade é único, mas a compreensão mútua e o esforço são fundamentais.

